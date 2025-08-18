밤에 애기 아플때 응급실 대신…정부, 달빛어린이병원 140곳 확충

정부는 소아 환자 진료 부담을 줄이기 위해 달빛어린이병원을 2030년까지 140곳으로 늘릴 계획이다. 연합뉴스

밤에 아이가 갑자기 아프면 부모들은 발을 동동 구른다. 성인 응급실에 비해 소아응급실은 드물고 이동거리도 멀기 때문이다. 정부는 이런 부담을 덜기 위해 정부가 야간·휴일 소아 경증 환자를 진료하는 ‘달빛어린이병원’을 오는 2030년까지 140곳으로 늘리기로 했다. 현재 119곳에서 20% 가까이 늘어나는 규모다.

18일 정치권과 의료계에 따르면, 정부는 필수의료 강화 국정과제의 일환으로 달빛어린이병원 확충 계획을 마련했다.

중앙응급의료센터(E-gen) 기준 현재 전국에서 운영 중인 달빛어린이병원은 119곳. 정부는 2026년 120번째 병원 개원을 시작으로 2030년까지 매년 5곳씩 늘려 총 140곳을 채운다는 목표다.

달빛어린이병원은 응급실보다 대기 시간과 비용 부담이 적으면서도 전문 소아 진료를 받을 수 있다는 장점이 있다. 복지부나 지자체의 재정 지원을 받아 지정되며, 별도 공모 없이 의료기관의 신청을 통해 상시로 확대된다.

정부는 달빛어린이병원 확충과 함께 경증 환자는 달빛어린이병원으로, 중등증 환자는 소아긴급센터로, 중증 환자는 소아응급센터로 이어지는 3단계 소아 진료 협력 체계를 구축할 계획이다.

이를 위해 2027년 소아응급센터 2곳, 2028년 1곳을 추가 공모할 방침이다.

다만 정책이 순조롭게 실행될지는 미지수다. 달빛어린이병원 지정 요건에는 소아 환자 진료 역량과 야간·휴일 근무 의료진 확보 여부가 포함되지만, 이미 소아청소년과 기피 현상이 심화하고 있기 때문이다.

실제로 최근 필수의료 전공의들은 공동 입장문을 내고 스스로를 ‘기피과’, ‘낙수과’라 지칭하며 “의료진과 환자 모두 안전한 환경이 마련돼야 다음 세대에게 최선의 의료를 남길 수 있다”고 호소했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

