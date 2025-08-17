“비계가 절반” “택시가 반대로 가”…울릉·여수 등 전국 유명 관광지마다 잇단 바가지 논란에 “현장지도 강화”

“매년 여름 휴가철 성수기때만 되면 근절되지 않는 바가지 요금, 불친절 사례에 국내 관광지는 가기 싫어요.”

연간 40만여명이 찾는 경북 울릉군이 요즘 비계 삼겹살, 요금 두 배 택시 논란 등으로 여론의 뭇매를 맞고 있다.

논란이 된 울릉도 ‘비계삼겹살’ 관련 유튜브 영상물. 유튜브 ‘꾸준 kkujun’ 캡처

17일 울릉군 등에 따르면 한 여행 유튜버는 지난 달 19일 ‘울릉도는 원래 이런 곳인가요? 처음 갔는데 많이 당황스럽네요’라는 제목의 영상을 통해 “삼겹살을 먹으러 갔는데 비계가 절반”이라며 식당에서 제공된 고기를 보여줬다.

또 다른 유튜버는 지난달 30일 울릉군 북면의 한 숙소에서 택시를 타고 서면에 위치한 한 식육식당으로 이동하는 영상을 올렸다.

이 영상에는 목적지 거리는 17㎞였고 택시 요금은 2만3000원으로 예상됐지만 목적지에 도착한 택시기사는 5만원이 넘는 요금을 요구했다. 택시에서 내린 유튜버는 “택시기사가 (앱의 경로와) 반대로 가더라”며 “반대로 가는 게 절대 더 빠를 수가 없다”고 폭로했다.

유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 바가지 요금과 불친절 사례 등은 울릉도에만 국한되지 않는다.

전남 여수시 한 식당에서는 1인 손님에게 식사를 재촉해서 홀대하는가 하면 유명 숙박업소에서 사용한 수건에 ‘걸레’라는 글자가 적혀 있다는 내용의 영상물이 줄을 이었다.

오징어 난전의 불친절과 바가지요금(강원 속초시), 숙박요금 5∼10배 청구(강원 춘천시), 음식점 바가지 요금과 렌터카 불친절(제주) 등의 영상물도 끊이지 않는다.

지자체, 관계부처 대응은 현장 점검 강화 이외 뾰족한 수가 없다.

이처럼 논란이 일자 남한권 울릉군수는 "관광객들에게 친절하고 신뢰받는 지역이 될 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로 더욱 투명하고 책임감 있는 관광 환경을 제공할 것"을 약속했지만 관광 종사자 교육 강화, 현장 점검 확대, 불법 영업행위에 대한 단속 등 지금까지 해온 대책밖엔 더 내놓을 게 없다.

여수시 대책 역시 일반 음식점 5000여곳에 대한 전수 조사 이외 업주들을 상대로 한 위생 영업·친절 응대 서약서에 그치고 있다.

여수시 한 식당에서 시작된 여름 휴가철 일부 음식점 등의 불친절·바가지(부적정) 요금 논란에 도지사까지 고개를 숙였다.

김영록 전남지사는 지난 12일 도청 브리핑룸에서 최근 여수에서 잇따른 음식점 불친절, 잔반 재사용, 숙박업소 위생문제 등을 놓고 도민과 관광객에게 사과하며 "위생과 친절, 합리적 가격이 기본이 되는 관광서비스 대전환에 나서겠다"고 약속했다.

김영록 전남지사가 지난 12일 전남도청 브리핑룸에서 관광서비스 대전환을 위한 대도민 담화문을 발표하고 있다. 전남도 제공

김 지사는 이날 대도민 담화문을 발표하고 음식점과 숙박업소 위생관리 강화, 불편 해결 시스템 구축 등을 약속했다.

그는 “관광객 1억 명 시대를 앞두고, 올해와 내년 전남에서는 대규모 국제행사가 잇따라 열릴 예정인 만큼 이를 통해 전남을 찾는 국내외 방문객이 500만 명을 넘어설 것으로 보인다”며 “이제는 전남 관광의 품격을 한층 더 끌어올려야 할 때”라고 강조했다.

이어 그는 “도민과 관광업계 모두가 함께 나서야 한다”며 위생과 친절, 합리적 가격이 기본이 되는 관광 서비스 대전환을 위한 3대 전략을 발표했다.

△음식점과 숙박업소의 위생관리 대폭 강화 △진심 어린 환대문화 정착 △관광객 불편 해결 시스템 구축 등이다.

이에 최근 울릉도와 속초, 여수 등에서 비계 삼겹살과 불친철, 바가지 요금 논란이 SNS 통해 급속 확산되자 정부가 관광 바가지 요금 근절을 위한 강력 대응에 나섰다.

행정안전부는 지자체와 함께 주요 피서지를 중심으로 민관 합동 점검과 현장 대응을 강화하겠다는 내용의 대책만 내놨다.

행안부는 바가지 요금으로 인한 국민 불편을 해소하기 위해 이달말까지 특별대책기간을 운영하고, 주요 피서지를 중심으로 민관 합동 점검과 현장 대응을 강화하고 있다고 밝혔다.

특히 피서지 외식과 숙박 요금, 해수욕장 피서용품 이용 요금 등을 집중 점검하고 있다.

관광업계 한 관계자는 “기본적으로 가격은 시장자율에 맡기는 게 맞다”면서도 "바가지, 불친절 등에 따른 소비자 불편과 여행시장에 미치는 악영향 등의 문제에는 정부가 직접 나서야 한다"며 “수십년간 지속된 바가지 상혼 등의 문제점에도 자정이 사실상 불가능한 만큼 제도 마련이 시급해 보인다”고 말했다.

울릉·여수=이영균·김선덕 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]