李 당선 이미지 올리고 “중국 셰셰” 양궁 국가대표…“갈등 일으켜 죄송”

양궁선수 장채환이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸던 글. 장채환 SNS 캡처

우리나라 대통령 선거 사전투표가 조작됐다는 등의 극우 성향 사회관계망서비스(SNS) 게시물로 논란을 일으킨 국가대표 양궁선수 장채환이 “좌우 갈등을 일으켜 죄송하다”고 사과했다.

장채환은 17일 자신의 SNS에 올린 글에서 “대한양궁협회와 양궁 관계자분들께 피해가 될 수 있을 것으로 판단해 글을 곧 삭제하겠다”며 이같이 밝혔다. 이어 “앞으로 한국 양궁에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 덧붙였다.

리커브 양궁 남자 국가대표 장채환은 제21대 대통령 선거 관련 게시물을 최근 자신의 인스타그램 계정에 올렸다. 이재명 대통령 당선 확정 이미지와 함께 ‘중국=사전투표 조작=전라도=선관위 대환장 콜라보 결과 우리 북한 어서오고~ 우리 중국은 셰셰 주한미군 가지마요’라며 적었고, 투표소 안내물 배경 손등 기표 도장 게시물에서는 ‘투표는 본투표 노주작, 비정상을 정상으로, 공산세력을 막자 멸공’이라고 썼다. 이 계정은 현재 비공개로 전환됐다.

그가 올린 게시물이 대한체육회의 국가대표 선발 기준에 어긋난다는 지적이 제기됐다. 극우 성향 글의 반복 게시는 ‘국가대표 선발 및 운영규정’이 언급하는 품위유지 의무를 저버린 행위라면서다. 이 규정은 ‘국가대표의 품위를 손상하는 행위를 삼가고 국민에게 자랑스러운 국가대표가 되도록 노력해야 한다’고 밝힌다.

우리나라 대통령 선거 사전투표가 조작됐다는 등의 극우 성향 사회관계망서비스(SNS) 게시물로 논란을 일으킨 국가대표 양궁선수 장채환이 “좌우 갈등을 일으켜 죄송하다”고 사과했다. 장채환 SNS 캡처

사과문 게재 전 올린 다른 글에서 장채환은 “고향이 전남이라 중도좌파 성향을 갖고 있다”며 “윤석열 대통령이 왜 계엄령을 이 시대에 내렸을까 찾아보고 자유대한민국의 미래를 위해서는 중도좌파보다는 보수우파 입장에서 목소리를 내는 게 옳다며 판단했다”고 밝혔다. 이전 게시글은 자기 정치 성향과 연관됐다는 이야기로 풀이됐다. 프로필의 ‘멸공’ 논란에는 “예비군 훈련에서 쓰이는 피아식별띠에 적힌 단어”라고 덧붙였다.

특히 “저는 1군 국가대표가 아닌 2군이어서 공인이 아니라고 생각했다”며, 국민의 차별 금지를 규정한 헌법을 근거로 정치성향을 드러냈다고 장채환은 설명했다. ‘중국=사전투표 조작=전라도…’ 문구에는 “지역 비하가 아닌 고향이 선거철만 되면 욕 먹는 게 싫어 안타까운 마음에 그렇게 했고 악의는 없었다”고 강조했다.

장채환은 지난 3월 끝난 국가대표 선발전으로 올해 국가대표가 됐지만, 국가대표끼리 경쟁하는 최종 평가전에서는 4위 안에 들지 못해 광주 세계선수권대회나 월드컵 등 주요 국제대회에 출전하지는 않는다. 이번 논란을 확인 중인 대한양궁협회는 선수들에게 SNS 사용 관련 주의를 준 것으로 알려졌다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]