도박 빚만 2.5억 갚아줬는데…슈, ♥임효성에 폭탄 발언 “요즘 여자친구 있어?”

그룹 S.E.S. 출신 슈가 남편 임효성과 관련해 떠돌던 소문에 대해 솔직한 심경을 밝힌다.

지난 15일 슈의 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’에는 ‘슈가 돌아왔슈 (왜 8년 만에 돌아왔냐고요?)’라는 영상이 게재됐다. 영상 말미 예고편에서는 슈와 임효성이 나란히 앉아 부부 관계와 소문에 대한 입장을 밝히는 모습이 담겼다.

이날 슈는 남편에게 “부부라는 단어가 참 부담스럽다. 우리를 부부라고 생각해?”라고 물었고, 임효성은 “결혼생활 만 4년, 친구생활 11년. 남이지”라고 답했다. 슈도 “남이지”라며 동의했다.

친구처럼 지내며 싸움이 거의 없다는 두 사람. 임효성은 “내가 싸움을 안 하려고 한다. 네가 자꾸 걸어도”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 식탁으로 자리를 옮긴 슈는 “요즘 좀 괜찮은 여차진구 없어?”라고 돌직구 질문을 던져 눈길을 끌었다. 임효성은 “미친 것 같아. 사이코야?”라며 당황했지만, 슈는 “아니 물어볼 수도 있는 거잖아. 얼마나 좋냐. 아메리카 스타일로”라고 쿨하게 받아쳤다.

근황에 대해서도 털어놓았다. 슈는 “사람들이 물어본다. ‘너 예전으로 돌아갈 수 있으면 돌아갈래?’하는데 나는 ‘돌아가지 않을 거야’라고 이야기하면서 확실히 나의 삶의, 나의 인생의, 가치관은 요 몇 년 동안 많이 달라졌다”라며 최근 변화한 가치관과 삶의 방향성을 전했다.

방송 복귀와 관련해선 “섭외가 들어왔을 때 ‘나 방송 나가도 되나’, 내가 나가서 괜히 프로그램에 뭔가 피해를 주면 안 되는데 그런 생각이 들었다”고 솔직하게 털어놓았다.

한편, 슈와 임효성 부부는 2010년 결혼해 1남 2녀를 두고 있다. 그러나 슈는 2016년부터 2018년까지 마카오 등 해외에서 26차례, 총 7억9000만원 규모의 상습 도박을 벌인 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 현재 슈는 건강식품 사업가로 제2의 인생을 시작하며, 방송 복귀와 유튜브 활동을 병행하고 있다.

두 사람은 최근 유튜브를 통해 임효성이 과거 슈의 도박 빚을 갚아준 사연을 공개한 바 있다. 임효성은 “당시 트러블로 별거 중이었는데 돈 필요하다는 연락을 받았다”며 “빚이 2억5000만원이라더라. 하루 고민해 보고 다음 날 바로 빌려줬다”고 전했다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.om

