부산시, 지역 대학 동물학과 청년 인재 양성 팔걷어

부산시낙동강관리본부는(낙동강본부)는 동명대와 ‘동물관련학과 청년취업 역량 강화 구축을 위한 업무협약’을 체결하고, 본격 동물학과 청년 인재 양성에 돌입했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 낙동강본부가 보유한 야생동물치료센터와 같은 다양한 인적·물적 기반 시설을 활용하고, 동명대 동물관련 학과 교육·실습·학점제 운영 경험을 결합해 청년들의 현장 실무 능력을 높이기 위해 마련됐다.

부산시낙동강관리본부와 동명대가 ‘동물관련학과 청년취업 역량 강화 구축을 위한 업무협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

지자체 야생동물치료센터와 대학 동물학과의 청년 인재 양성 및 취업 역량 강화를 위한 협력으로는 최초의 사례다. 협약에는 청년 인재 양성을 위한 교육 지원과 전문 현장실습 기회 제공, 학점제 관리 및 교육과정 연계 등의 내용이 담겼다.

야생돌물치료센터는 대학 동물병원급의 의료영상저장전송시스템(PACS)과 수술용 특수영상장비(C-ARM), 디지털 엑스레이검출기(디텍터) 등 다양한 의료 장비를 갖추고 있다. 또 야생동물 질병 진단을 위한 실험 및 연구동을 보유하고 있어 부상 원인 분석을 통한 치료율 제고와 질병 진단 데이터베이스 구축 등이 가능한 부산의 유일한 기관이다.

최근 동물 관련 산업이 급부상하고 있으나, 동물학과를 보유한 대학들의 취업 지원 기반 시설이 부족한 실정이다.

시는 이번 업무협약을 통해 지역 청년들의 취업 경쟁력과 부산시의 환경정책 품질을 동시에 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한편 낙동강관리본부는 올 상반기 동물관련학과 청년 취업 역량 강화를 위해 야생동물치료센터를 개방하고, 신라대 동물관련 학과 학생 30명을 대상으로 야생동물 기본검사·외상처치·구조 및 재활·동물생태학 강의를 진행했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

