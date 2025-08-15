李대통령 "광복으로 찾은 빛·내란서 지킨 빛 함께 지켜내자"

"음수기원, 독립운동가 모욕 용납 말아야…유공자 예우 다하겠다"
이재명 대통령은 15일 "광복으로 찾은 빛을 다시는 뺏기지 않도록, 독재와 내란으로 지켜낸 빛이 다시는 꺼지지 않도록 해야 한다"며 "우리 모두가 함께 지켜내자"고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 참석해 경축사를 통해 "우리의 굴곡진 역사는 '빛의 혁명'에 이르는 지난한 과정이었다"고 돌아보며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "3·1혁명의 위대한 정신이 임시정부로 이어져 마침내 우리는 다시 빛을 찾았다"며 "4·19혁명, 5·18 민주화운동, 6·10 민주항쟁으로 민주화의 빛을 환하게 밝혔다"고 평가했다.
이어 "세계사에 없는 두 번의 무혈 평화혁명으로 이 땅이 국민주권이 살아있는 민주공화국임을 만천하에 선언했다"며 2016년과 지난해 있었던 대통령 탄핵 국면을 언급했다.
이 대통령은 특히 "지난해 말부터 올해까지 이어진 빛의 혁명은 타고르가 노래한 '동방의 등불'이 오색 찬란한 응원봉 불빛으로 빛나는 감격의 순간이었다"며 "이를 지켜내는 것이 선열들의 숭고한 희생에 화답하는 길"이라고 강조했다.
이 대통령은 과거 독립운동가를 기리고 유공자를 예우하는 등 보훈의 중요성도 부각했다.
이 대통령은 "대한민국은 지난 80년간 눈부신 성취를 이뤘다"며 "이는 거저 얻어진 것이 아닌, 스스로를 불사른 수많은 이들의 희생과 헌신으로 일궈낸 것"이라고 역설했다.
이어 "음수사원(飮水思源), 물을 마실 때 그 물의 기원을 생각한다는 말처럼 선열들의 희생과 헌신을 기리는 것은 자유와 풍요를 누리는 우리가 해야 할 응당한 일"이라고 주장했다.
그러면서 "자랑스러운 항일투쟁의 역사를 기리고 독립유공자의 명예를 지켜야 한다"며 "독립투쟁의 역사를 부정하고 독립운동가들을 모욕하는 행위는 더는 용납하지 말아야 한다"고 거듭 촉구했다.
이 대통령은 "특별한 희생을 치르신 분들에 대한 예우가 커질수록 공동체는 튼튼해질 것"이라며 "독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 기억하겠다. 애국지사분들께 예우를 다하고 유족 보상범위를 넓히는 동시에 해외 유공자 유해봉환도 추진할 것"이라고 약속했다.
