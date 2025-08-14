[단독] 국립전통예고 채용 비리 의혹 조사 본격화

경찰의 국립전통예고 비리 의혹 조사가 본격화하고 있다.



서울경찰청 광역수사단 반부패수사대가 전통예고 비리 의혹 사건을 최근 금천경찰서로부터 넘겨받아 조사하고 있는 것으로 14일 확인됐다. ‘경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙’은 반부패수사대가 사건의 경중과 중요도 등을 고려해 서울경찰청에서 직접 수사할 필요가 있거나, 국가수사본부장 등이 지정하는 중요범죄 사건을 맡도록 규정하고 있다.

국립전통예술고등학교. 국립전통예술고 홈페이지 캡처

경찰은 최근 5년 이내 이 학교에서 있었던 ‘정교사 채용 실기’와 ‘신입생 입학시험’에서 부정한 청탁이 있었다는 의혹을 집중적으로 살펴보고 있다.



신고 내용에 따르면 국악계 인사이자 학교 전 동문회장은 교사 채용 실기 심사위원으로 참석해 다른 심사위원들에게 졸업생인 특정 지원자의 점수를 높게 주도록 종용한 것으로 파악됐다. 인적사항을 알 수 없는 블라인드 시험이었지만 가림막을 걷어 얼굴을 확인하고 다른 심사위원들에게 ‘점수를 높게 줘야 하는 지원자’를 알려주는 식이었다. 또 교장도 심사 전에 심사위원들에게 전화해 전 동문회장이 무언가 설명할 것이라는 취지로 말한 것으로 나타났다.



경찰은 이와 관련해 당시 심사위원으로 참석했던 이들의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 다만 전 동문회장과 교장은 사실무근이라는 입장이다.



교사 일부가 신입생 선발고사에서 외부로부터 청탁받아 합격자와 불합격자를 사전에 조율했다는 혐의도 들여다보고 있다. 학교는 당시 심사위원으로 사건과 연루됐다는 의혹을 받는 시간 강사에 대한 계약을 연장하지 않기로 했다. 이 강사는 개인 사정으로 그만두겠다는 의사를 학교에 밝힌 것으로 전해졌다.



교감은 “의혹이 사실인지 아직 밝혀지지 않았고, 사실이라도 소수의 문제인데 학교 전체의 문제처럼 비칠까 우려의 목소리가 크다”며 “해당 강사의 계약 기간이 얼마 남지 않은 상황에서 고민하고 있던 차에 사직 의사를 밝혀 수용했다”고 밝혔다. 그는 “이번 사안과 관련해 여러 가지 노력을 많이 하고 있다”고 덧붙였다.

