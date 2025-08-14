보훈부 '보훈 아이돌' 국민 대축제 무대 선다

국가보훈부에서 기획에 참여한 ‘보훈아이돌’ - 우정잉, 미란이, 에이미, 현진(사진=국가보훈부)

2025년 8월 15일은 광복 80주년이다. 이 의미 있는 날을 맞이해 국가보훈부가 기획에 참여한 걸그룹이 데뷔한다. 프로듀서는 무려 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든(golden)’을 제작한 이재(EJAE)다.

멤버들의 면면도 심상치 않다. 구독자 80만명을 보유한 우정잉, 쇼미더머니 출신 래퍼 미란이, 스트릿 우먼 파이터의 에이미와 그룹 이달의 소녀 현진까지 참여한다. 뿐만 아니다. 이들의 음원 수익은 독립유공자 후손을 위해 전액 기부된다.

이들이 함께 출연한 웹예능 ‘오늘도 데뷔조’는 벌써부터 화제몰이 중이다. 지난 달부터 공개된 데뷔 에피소드는 벌써 6화를 지나고 있다. 이른바 광복돌이 데뷔한다는 소식에 대중들의 관심도 뜨거운 상황이다. 조회수와 댓글은 매회 높은 수치를 기록 중이고, 프로듀서 윤상 등 다양한 게스트들이 광복돌의 데뷔를 서포트하면서 기대가 날로 높아지고 있다.

이번 프로젝트는 단순한 엔터테인먼트를 넘어, 광복 80주년의 역사적 의미를 대중문화 콘텐츠로 풀어낸다는 점에서 주목할 만하다. 기획 단계에서부터 ‘과거의 독립정신과 현재의 도전정신을 연결한다’는 콘셉트를 중심에 두고, 각기 다른 분야에서 활약해온 창작자들을 한 팀으로 모았다.

특히 역사적 메시지와 K-팝 산업의 역동성을 결합한 새로운 시도로, 단순한 팬덤 콘텐츠를 넘어 사회적 의미를 담은 문화 콘텐츠로 자리매김하고 있다는 평가다. 대중과 팬덤, 그리고 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 ‘광복 80주년 기념 아이돌 프로젝트’의 첫걸음에 이목이 집중되고 있다.

한편 국가보훈부는 광복 80주년을 맞아 8월 14일 8시 15분 전야제에서 가수 싸이를 비롯해 강산에, 거미, 다이나믹 듀오와 크라잉 넛, 매드클라운, 알리, 십센치 등 11팀의 아티스트가 참여하는 축제를 연다.

뒤이어 8월 15일부터 23일까지 매일 밤에는 ‘광복 80주년 기념 빛 축제 - 80개의 빛, 하나된 우리’를 개최한다. 약 1주일 동안 광화문 광장 일대가 아름다운 빛으로 수놓일 예정. 국가보훈부는 광복의 환희를 이어받아, 대한민국의 경제·문화적 성취의 역사와 함께해 온 보훈의 가치를 고품격 예술 문화콘텐츠로 구현하겠다는 방침이다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

