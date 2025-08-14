“자구노력 없는 ‘무임승차’ 안돼”…정부, 석유화학업계 구조개편 추진

김정관 산업통상자원부 장관이 석유화학 산업 재편 필요성을 강조하며 자구 노력 없이 ‘무임승차’하는 기업에 단호히 대응하겠다고 강조했다.

산업부는 이달 중으로 석유화학 산업 구조개편 방안을 발표할 예정이다. 중국을 중심으로 한 공급 과잉과 수요 침체로 인한 장기 불황에 빠진 석유화학 산업을 구조적으로 재편하기 위해 정부는 대책을 마련 중이다.

김정관 산업통상자원부 장관. 연합뉴스

산업부는 14일 “지난달부터 문신학 산업부 1차관이 10여개 기업 대표를 개별 면담하면서 석유화학 분야 사업개편에 대해 긴밀히 협의해왔다”며 “8월 중 석유화학산업 구조개편에 대한 정부 방침을 밝힐 예정”이라고 밝혔다.

김 장관도 이날 한화오션 경남 거제조선소에서 열린 액화천연가스(LNG) 운반선 명명식를 찾아 간담회를 진행하던 중 석유화학 산업을 언급했다. 김 장관은 과거 조선 기업들의 구조조정 노력을 거울삼아 석유화학 기업들도 공동의 노력과 책임 있는 경영이 반드시 필요하다고 지적했다.

김 장관은 “현재 조선 산업의 눈부신 성공 뒤에는 뼈아픈 시기기 있었다”며 “2010년대 후반 수주절벽 시기를 자산 매각, 사업 조정 등 성공적인 자구노력과 구조조정을 통해 극복하고, 한·미 관세협상의 핵심 업종으로 기여했다”고 말했다. 석유화학 산업 현 상황을 엄중히 인식하고 있다는 김 장관은 “업계가 합심해 설비조정 등 자발적인 사업재편에 참여해야 한다”며 “무임승차하는 기업은 범부처가 단호히 대응할 것”이라고 말했다.

박유빈 기자 yb@segye.com

