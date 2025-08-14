박나래, 기안84에게 "나랑 썸 탔어? 안 탔어?"에 '논란 종결' 답변

박나래와 기안84가 둘 사이의 '썸 논란'을 종결시켰다. 유튜브 채널 '나래식' 영상 캡처

박나래와 기안84가 둘 사이의 ‘썸 논란’을 종결시켰다.

지난 13일 유튜브 ‘나래식’ 채널에는 ‘은근 좀 나더라…. 그거(질투)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 오랜만에 마주 앉은 두 사람은 식사를 하며 근황을 나눴다. 기안84는 박나래를 향해 “살이 엄청 빠졌다”며 “네 얼굴을 정면으로 되게 오랜만에 봐”라고 놀라움을 드러냈다.

대화하던 중 박나래는 “우리 한창 썸 탈 때. 화보 촬영하고 나서 국밥집을 간 건 아예 리얼이었다”고 당시 상황을 언급했다.

박나래는 “그때 내가 ‘충재 씨보다 오빠가 좋아요’라고 했다가 막판에 그 더러운 관계까지 간 거 아니야’ 헤어라인 키스까지”라고 화제가 됐던 MBC ‘방송연예대상’ 시상식 키스 퍼포먼스를 언급했다.

시청자들의 환호를 받았던 MBC 방송연예대상 시상식. 기안84가 박나래의 이마에 키스를 하고 있다. MBC 제공

기안84는 “그거는 혜진 누나가 시켰던 것”이라며 “시켜서 하지 내가 미쳤다고 갑자기 네 이마에 키스 안 하지”라고 말했다.

이에 박나래가 “아 한혜진 언니가 죽으라고 그러면 죽어?”라고 되묻자 기안84는 “그때는 죽으라면 죽어”라고 답하며, 유독 한혜진을 무서워했던 기안84의 과거를 회상했다.

방송 중 박나래는 기안84에게 “내가 결혼할 사람이 생기면 가장 먼저 기안84에게 이야기하겠다”라고 밝혔다.

하지만 기안84는 “너 요즘 현무 형에게 고민 상담 많이 하더만. 난 사실 요즘에 좀 그래. 나보다 현무 형한테 더 네가 고민 상담 많이 하니까. 은근히 좀 나더라”라며 “질투”라고 말해 박나래가 어쩔 줄 모르는 모습을 보이기도 했다.

이어 박나래는 ‘썸 논란’을 종결시키기 위해 기안84에게 질문을 던졌다.

박나래는 “오빠랑 나랑 썸을 탔어? 안 탔어?”라고 물었다. 기안84는 “아니, 만날 수 있냐 없냐 했을 때 ‘나래 씨 만날 수 있죠’ 이런 느낌이다”라며 “잘 지내지”라고 답했다.

이에 박나래가 “나랑 가능성 있어? 없어?”라고 묻자, 기안84는 고민 없이 “없지”라고 단호하게 답했다. 박나래는 시원한 표정으로 “그럼 오케이. 지금 이 모든 거는 유튜브에 돌아다니는 찌라시를 다 정리해 준 거야. 이 한마디로”라고 논란을 종결시켰다.

지금껏 두 사람을 곤란하게 했던 ‘썸 논란’이 한 번에 정리되자, 두 사람은 후련한 표정을 지었다. 박나래와 기안84가 지금까지 끈끈한 우정을 쌓아왔듯, 앞으로도 서로를 응원하는 사이가 될 수 있는 것이 분명해지는 순간이었다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

