“헉! 꽃값만 6100만원”…신라호텔 결혼식 비용은 2억원? [수민이가 궁금해요]

독자 68만명의 뷰티 유튜버가 지난 5월 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린 뒤 실제 들인 비용을 공개해 화제가 되고 있다. 이 곳은 개그맨 조세호 등 유명 연예인들이 결혼한 곳으로도 잘 알려진 국내 최고급 웨딩홀 중 하나다.

지난 3일 김습습(본명 김채원)은 자신의 유튜브를 통해 지난 5월 진행한 결혼식 비용을 공개했다.

김습습은 “2025년도 5월 일요일 오전 예식이었다. 신라호텔은 네모난 공간만 빌려줘서 대관료만 보면 엄청나게 비싸진 않다”면서도 “여기에 추가되는 게 플라워 장식, 빔프로젝터, 옆에 있는 커튼, 샹들리에, 웨딩 무대 장식, 연주단 등 이것저것 추가되는 비용이 매우 많다. 하나하나 추가해 웨딩케이크까지 하면 굉장히 비싸진다”고 설명했다.

결혼식장을 꾸미는 ‘꽃장식’은 기본 3000만원대부터 시작한다.

김습습은 “플라워 장식 기본비용이 올해 기준 3000만 원대다. 평균적으로 지불되는 금액이 6~7000만원 대라고 한다. 많이 쓰는 분들은 1억원까지 쓴다고 한다”고 했다. 김습습이 꽃장식으로 뜬 비용은 6100만원이고, 공간을 꾸미는 커튼 등 추가 비용을 더해 총 8860만원을 지불했다고 밝혔다.

식대는 기본 20만원부터 시작이다. 김습습의 결혼식에는 하객 433명이 참석했다. 기본 식사에 웨딩국수 1만원을 추가한 김습습은 샴페인 1병, 와인 64병, 음료 36개, 오렌지 주스 5개를 더해 총 식대 9000만원 가량을 썼다. 이렇게 결혼식장에만 들인 비용은 1억 9693만 962원이다.

그동안 베일에 싸여있던 특급호텔의 상세한 예식 비용이 공개되자 네티즌들은 '신선하다'는 반응을 보이고 있다. 단순히 호화로운 결혼식을 과시하는 것을 넘어 구체적인 항목과 금액을 투명하게 공개해 예비부부들에게 실질적인 정보를 제공했다는 평이다.

김씨는 "호텔 예식을 준비하는 분들에게 도움이 되고자 영상을 제작했다"며 "안 좋은 시선으로만 바라보지 않았으면 좋겠다"고 영상 제작의 취지를 설명했다.

