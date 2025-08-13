김건희 14일 소환… ‘관저 이전 특혜’ 정조준

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 연루된 갖가지 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 의혹의 ‘정점’인 김씨 신병을 확보하고 이른바 ‘관저 이전 특혜’ 의혹 등 여죄 수사를 본격화했다. 특검팀은 13일 관저 이전에 관여한 인테리어업체 21그램과 감사원 등을 압수수색하고 ‘건진법사 청탁’ 의혹과 관련해서도 국민의힘 중앙당사 등에 대한 강제수사에 착수했다. 14일엔 김씨를 구속 후 처음으로 소환해 조사를 이어간다.



특검팀은 이날 “관저 이전과 관련해 21그램 등 관련 회사와 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행했다”고 밝혔다. 윤석열정부 때 대통령실 관저 이전을 총괄한 김오진 전 국토교통부 1차관 자택도 압수수색 대상에 포함됐다. 특검팀은 21그램이 김씨와 친분을 토대로 대통령실과 관저 이전·증축 공사를 따낸 것으로 의심하고 있다.



감사원은 21그램의 관저 이전 특혜에 대해 부실감사를 했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 감사원 압수수색에서 확보한 문서 자료와 PC 내 파일 등을 분석해 21그램의 공사 수주 경위 조사 과정에 ‘봐주기’ 감사를 한 것 아닌지 들여다볼 방침이다.

21그램은 건진법사 청탁 의혹과도 연관이 있다. 21그램 김모 대표의 배우자 조모씨는 건진법사 전성배씨가 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 김씨 선물용으로 건네받은 샤넬백을 김씨 측근인 유경옥 전 대통령실 행정관이 매장에 교환하러 갈 때 동행한 인물이다. 앞서 특검은 21그램 대표 부부의 집을 압수수색했다.

김씨는 14일 수감 중인 서울남부구치소에서 출정해 오전 10시부터 KT 광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에서 조사를 받는다. 특검은 남부구치소로부터 김씨가 출석 예정이라는 통보를 받았다고 전했다.

서울중앙지법은 전날 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 김씨의 구속영장을 발부했다. 내란 특검팀(특검 조은석)에 의해 구속된 윤 전 대통령에 이어 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 헌정사상 첫 사례다. 특검은 김씨 일가의 ‘집사’로 지목된 김예성씨를 전날 귀국과 동시에 체포해 조사한 데 이어 14일 구속영장을 청구할 방침이다.

특검은 전씨에게도 18일 오전 10시 피의자 신분으로 출석해 조사받으라고 통보했다. 특검이 이날 국민의힘 당사와 국회의원회관 내 국민의힘 기획조정국 등을 대상으로 압수수색에 나선 건 전씨의 청탁 의혹과 정치 브로커 명태균씨 관련 공천개입 의혹의 실체를 규명하기 위해서다.

김주영·유경민 기자

