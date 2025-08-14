AI로 부활한 한국 최초 순직 소방관

소방청이 광복 80주년을 맞아 대한민국 최초 순직 소방관인 고(故)김영만(사진) 소방관의 마지막 출동 순간을 인공지능(AI) 기술로 복원한 영상을 15일 유튜브 ‘소방청TV’를 통해 공개한다.



13일 소방청에 따르면, 이번 복원 영상은 당시 기록과 고증을 바탕으로 김 소방관이 화재 현장에 출동해 순직하기까지 과정을 생생하게 재현했다. 영상은 독립운동가 복원 영상으로 주목받은 유튜브 채널 ‘AI기억복원소’와 협업으로 진행됐다.



1917년 경남 하동에서 태어난 김 소방관은 1939년 부산소방서에서 수도소화전 관리 경력으로 임용돼 근무했다. 1945년 8월15일 광복과 함께 일본인 소방관들이 귀국한 뒤, 김 소방관을 비롯한 소수 한국인 소방관들이 지역 화재 진압 임무를 이어갔다. 그러나 광복 두 달 뒤인 10월 27일, 부산의 한 군수품 보급창고 화재 현장에서 임무 수행 중 폭발 사고로 순직했다. 유가족인 아들 김정부씨는 “아버지의 모습을 복원해줘서 마음이 뭉클하다”고 소회를 전했다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]