시민단체, 비전향장기수 안학섭 북송 추진

한 비전향장기수가 북한으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다. 비전향장기수는 북한 인민군 포로나 남파 간첩 가운데 사회주의 또는 공산주의 사상을 포기하지 않아 오랜 시간 수감된 이들을 말한다.

비전향장기수 안학섭씨가 13일 서울 종로구 모처에서 열린 '전쟁포로 안학섭 판문점 송환 일정 중대 발표 기자회견'에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 한명희 안학섭선생송환추진단 공동단장, 안 선생, 이적 안학섭선생송환추진단 공동단장. 연합뉴스

안학섭선생송환추진단은 13일 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 비전향장기수 안학섭(95)씨 북한 송환을 추진한다고 밝혔다. 안씨는 1953년 4월 체포돼 국방경비법상 이적죄로 유죄를 선고받아 42년간 복역 후 1995년 출소했다. 김대중정부가 2000년 6·15정상회담을 계기로 그해 9월 비전향장기수 63명을 판문점을 통해 송환했으나 안씨는 “미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다”며 남았다.

단체는 정부에 20일 오전 11시 판문점을 통해 안씨를 북한에 송환할 것을 요구했다. 당일 오전 10시 임진각에서 출발해 판문점으로 향하겠다는 계획인데, 통일부에 대북 통보와 민통선 통과, 유엔군사령부(유엔사) 협의 등 이동과 송환절차 지원을 요청했다. 판문점 등 비무장지대 진입 승인 권한이 있는 유엔사는 지난달 유흥식 추기경의 방문 요청을 불허했다.

이들은 안씨가 전쟁포로 신분으로 포로교환 협정과 정전협정, 남북기본합의서, 국제인도법 등에 따라 송환 권리를 행사할 수 있다고 주장했다. 한준혜 송환추진단 집행위원장은 “정부 관계자가 이를 하나의 퍼포먼스로 생각하고 가볍게 대하는 일이 없었으면 좋겠다”고 말했다.

정부는 안씨 요구를 검토 중이나 결론을 내지 못했다. 비전향장기수의 북 송환은 2000년 1차 송환 이후 25년간 없었다. 단체는 비전향장기수 생존자가 안씨 등 5∼6명인 것으로 보고 있다.

윤준호 기자 sherpa@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]