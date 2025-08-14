SKT, AI시대 ‘주권’ 의미 조명

SK텔레콤이 광복 80주년을 맞아 ‘인공지능(AI) 주권’의 의미를 알리고 AI로 김구 선생, 유관순 열사, 윤봉길 의사의 얼굴과 음성을 복원해 함께 애국가를 부르는 다큐멘터리(사진)를 13일 공개했다.



SKT는 이런 내용의 다큐멘터리 ‘광복 80년, 그리고 보이지 않는 전쟁 : AI 독립’을 자사 유튜브 채널에 공개했다고 이날 밝혔다.



이 영상은 AI가 단순한 기술을 넘어 국가 주권이 걸린 전략 자산임을 강조한다. 또 AI 기술뿐 아니라 AI 데이터센터와 같은 핵심 인프라를 보유한 국가만이 ‘소버린 AI’를 통한 AI시대 주권을 확보할 수 있다고 설명한다.



SKT는 광복 80년의 의미를 되새기기 위해 영상에 AI 기술로 복원한 독립운동가와 AI 전문가·학생 등 80인이 부르는 애국가 합창을 실었다. SKT의 AI 기반 슈퍼노바, 음원분리 기술로 김구 선생, 유관순 열사, 윤봉길 의사 등의 얼굴과 음성을 복원했다. SKT는 “80인의 AI 애국가 합창은 과거의 독립운동 정신과 현재의 AI 주권 실천, 미래 세대의 꿈을 하나로 연결한다는 의미”라고 설명했다. 애국가 영상에는 광복 후 거리에서 만세를 부르는 당시 국민들의 모습도 재현됐다. 영상 내레이션은 파리 올림픽 펜싱 사브르 2관왕 오상욱 선수가 맡았다.

송은아 기자 sea@segye.com

