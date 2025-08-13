손흥민이 온라인 도박 추천?…딥페이크 이건 선 넘었지

축구선수 손흥민을 모델로 인공지능(AI) 딥페이크 기술을 이용해 만든 도박 사이트 광고가 등장해 경찰이 수사에 나섰다.

인공지능 딥페이크로 만든 불법 도박 앱 광고. 유튜브 캡처

13일 업계에 따르면 강원랜드는 이 회사 관계자, 손흥민, 지상파 뉴스 앵커 등 유명인의 얼굴과 음성 등을 교묘히 합성해 만든 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 확산하는 것을 발견했다.

영상에서 손흥민 등 유명인은 “제가 왜 강원랜드 앱을 모두에게 추천하는지 알려주겠다. 편리한 애플리케이션으로 즐길 수 있다” “모든 당첨금은 단 5분 만에 은행 계좌에 입금된다” 등을 말하며 앱 설치를 유도한다.

이는 강원랜드를 사칭한 것으로, 실제는 불법 도박 사이트로 연결된다.

이에 지난달 법무법인을 통해 서울경찰청 사이버수사대에 해당 사이트를 ‘도박공간개설’, ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 위반’, ‘표시광고의 공정화법 위반’ 혐의로 진정서를 접수했다. 현재 수사관이 배정돼 경찰이 수사에 착수한 상태다.

강원랜드는 또한 피해 확산을 막기 위해 영업장 내 게시판, 홈페이지 공지 등을 통해 불법 도박 관련 주의사항을 적극 전파하고 있다.

강원랜드 측은 “업장 외에 온라인 카지노는 운영하고 있지 않다”며 “‘대학생 온라인 불법도박 사이트 모니터링단’을 모집해 불법도박 사이트 홍보 게시물을 실시간으로 감시하고, 불법 증거를 수집해 신고할 계획”이라고 밝혔다.

이진경 기자 ljin@segye.com

