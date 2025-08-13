BBQ, ‘전곡로데오거리 치맥축제’ 후원…특별한 인연 이어간다

제너시스BBQ 그룹은 13일 경기도 연천군청에서 ‘2025 전곡로데오거리 치맥축제’의 성공적 개최를 위해 후원금을 전달했다고 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 13일 경기도 연천군청에서 ‘2025 전곡로데오거리 치맥축제’의 성공적 개최를 위해 후원금을 전달했다고 밝혔다.

오는 29~30일 서울지하철 1호선 전곡역 앞 광장에서 열리는 이 축제는 치킨과 맥주를 함께 즐길 수 있는 푸드존, 다양한 공연, 체험 프로그램이 마련돼 지역 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있다.

전달식에는 김덕현 연천군수를 비롯한 군 관계자들과 제너시스BBQ 그룹 이동영 홍보실장을 비롯한 본사 임직원들이 참석했다.

1995년 전곡읍에서 1호점 오픈으로 본격 여정을 시작한 BBQ는 올해 창립 30주년을 맞이했다.

이 지역과의 깊은 인연에서 시작한 축제 후원인데 회사는 군청과 BBQ거리 조성 방안을 논의하는 등 파트너십을 이어갈 예정이다.

김덕현 연천군수는 “철저한 준비로 행사의 성공은 물론, 지역경제에도 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

BBQ 관계자는 “전곡은 고향 같은 곳”이라며 “다양한 문화·지역 축제에 적극 참여해 소비자와 함께 웃고 즐기는 기회를 만들겠다”고 밝혔다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

