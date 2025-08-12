서희건설 실토·판사 질문에도… 김건희 “목걸이 안 받았다” [3대 특검]

김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 12일 오전 10시10분부터 진행된 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 김씨의 3대 의혹(도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 청탁)을 소명했다. 김씨 측은 80쪽 분량의 파워포인트(PPT) 자료를 토대로 모든 범죄 혐의를 부인했다. 특검 측이 제시한 반클리프 앤 아펠 목걸이를 두고선 “별건”이라고 반발했지만, 재판부는 김씨에게 ‘목걸이를 받았냐’고 질문하기도 했다.

◆특검, 서희건설 회장 자수서·목걸이 진품 제출



특검은 반클리프 앤 아펠 목걸이를 구매해 김씨에게 교부한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장으로부터 전날 제출받은 자수서와 반클리프 앤 아펠 목걸이 진품, 김씨의 친오빠 진우씨의 장모 자택에서 압수한 목걸이 가품을 영장실질심사에서 제시했다. 이 회장은 자수서에서 “대선이 치러진 2022년 3월 직후 비서실장을 통해 반클리프 앤 아펠 목걸이를 구입해 김씨에게 전달했고 다시 돌려받았다”고 밝혔다. 특검에 따르면 김씨가 이 회장 측에 진품을 돌려준 시기는 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 이후 재산 미등록 의혹 관련 고발장이 제출된 2022년 9월 이후인 것으로 확인됐다.



특검 측은 “서희건설 측으로부터 목걸이 진품을 교부받아 나토 순방 때 착용한 게 분명함에도 김씨는 특검 수사 과정에서 자신이 착용한 제품이 20년 전 구매한 가품이라고 진술했다”고 지적했다.



정재욱 영장전담 부장판사는 특검 측이 범죄 사실 소명에서 목걸이를 언급할 때 ‘별건’이라며 제지했지만, 증거인멸 정황을 설명하는 단계에선 아무런 제지도 하지 않았다고 한다. 김씨 측이 나서 “별건”이라며 반발했지만 정 판사는 오히려 김씨 측에 ‘서희건설로부터 목걸이를 받았나’고 질문했다. 김씨는 직접 “받은 적 없다”고 답했다.



특검은 김씨가 4월4일 윤 전 대통령의 탄핵소추가 인용되기 직전 코바나컨텐츠 사무실 노트북을 포맷(시스템 초기화)하고, 파면 이후 휴대전화를 바꾸고 이를 압수한 수사기관에 비밀번호를 알려주지 않은 점 등도 증거인멸 정황으로 제시했다.



◆‘헌법 가치 훼손’ vs ‘범죄 혐의 부인’



양측은 김씨가 연루된 3대 의혹(도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 청탁)을 둘러싼 공방도 벌였다. 특검은 김씨가 “시장경제원리와 정당 민주성, 정교분리 등 기본 사회 질서를 훼손했다”며 사안의 중대성을 강조했다.



김씨는 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 2009∼2012년 이뤄진 3800여 차례 통정·이상 거래로 시세차익 8억1144만3596원을 거뒀다는 혐의(자본시장법 위반)를 받는다. 특검은 김씨가 2011년 8월 코바나컨텐츠 이사였던 김범수 전 아나운서 주식계좌에 3억원을 넣고 김씨가 증권사 직원과의 통화에서 “내가 차명으로 하는 것”이라고 말하는 육성을 제시했다. 특검은 김씨가 주가조작 일당 등과 공모해 주가 부양에 영향을 주는 등 시세 조종에 가담했다고 판단했다.



건진법사의 청탁 의혹 대목에선 특검이 확보한 ‘인삼 가루 녹취’를 두고 공방이 벌어졌다. 특검 측은 김씨가 2022년 7월 윤 전 본부장과의 통화에서 “인삼가루를 먹고 건강이 좋아졌다”고 말한 녹취를 제시했다. 김씨 측은 “통일교가 판매하는 천수삼 농축차는 가루가 아닌 청이나 짜먹는 포 형태”라며 인사치레일 뿐 실제로 청탁용 선물을 받은 적은 없다고 주장했다.



이른바 ‘명태균 공천개입 의혹’과 관련해 특검은 김씨가 윤 전 대통령과 공모해 2022년 20대 대통령 선거 과정에서 ‘정치브로커’ 명씨에게 불법 여론조사를 직접 지시해 결과를 제공받고 그 대가로 그해 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 김영선 전 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다고 설명했다. 김씨는 그런 적이 없다는 입장을 고수했다.

유경민·최경림 기자

