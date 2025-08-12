김태희 "영상 편집 잘 몰라" 게시글에 네티즌들 "차에 타봐 일단"

김태희의 SNS 재개 소식에 팬들이 반가움을 표했다. 김태희 인스타그램 캡처

배우 김태희가 2년 만에 사회관계망서비스(SNS)를 재개하며 팬들의 관심을 한몸에 받았다.

김태희는 지난 11일 자신의 인스타그램 계정에 여러 장의 사진과 영상을 게재하며 근황을 알렸다.

캐쥬얼한 옷차림부터 검은 드레스를 입고 사인을 하는 모습까지, 다양한 스타일링을 그만의 분위기로 완벽하게 소화한 김태희는 오랜만에 미국 뉴욕에 방문한 소감을 적었다.

김태희는 “‘Butterfly’ 덕분에 너무나 오래간만에 간 뉴욕.... 조카가 추전한 little island에서 여유롭게 산책하고, 뉴욕 사는 대학 친구랑 소호의 핫한 카페에서 시끄럽게 수다 떨고, 20년 전에 내 첫 광고를 찍었던 brooklyn bridge는 여전히 아름답다며 감탄했네요.....^^”라는 글과 함께 뉴욕에서 보낸 시간을 담은 사진들을 게재했다.

또, “영상은 처음 올려보는 것 같아요!!! 보정도 하고 음악도 깔고 싶지만 어떻게 하는지 잘 모르겠네요ㅎㅎㅎ”라는 코멘트와 함께 야경을 바라보는 자신의 모습을 담은 동영상을 올리기도 했다.

해당 게시물에는 김태희의 남편 비가 직접 등장해 “제가 알려드릴게요, 저희 집으로 오세요”라는 댓글을 남겼다.

이를 본 네티즌들은 김태희의 미모에 감탄하는 동시에 비의 댓글에 대해 “근데 왜 저분 아이디에 ‘오빠’가 들어가요?”, “보정 안 해도 될 것 같은데”, “아직도 신혼 같다” 등 다양한 반응을 보였다.

또, 다양한 SNS에서 화제가 되며 “배울 필요 없어요. 가지 마세요”, “우선 차에 타봐”, “차에 타봐 일단”, “김태희가 깡이 없지 미모가 없나” 등 비의 발매곡 ‘깡’, ‘차에 타봐’ 등이 언급되기도 했다.

한편, 2012년 광고 촬영 현장에서 만나 인연을 맺은 김태희와 비는 2013년, 공개 연애를 인정했고 열애를 이어간 끝에 2017년 결혼했다. 슬하에는 두 딸을 두었다.

김태희는 프라임 비디오 오리지널 시리즈 ‘버터플라이’를 통해 할리우드 진출을 앞두고 있다.

작품은 동명의 그래픽 노블을 원작으로 하고 있으며, 과거의 그림자를 마주하게 된 CIA 요원의 이야기를 그린 심리 첩보 스릴러이다. 김태희는 극 중 극적인 전환의 열쇠를 쥔 인물로 출연할 예정이다.

김태희는 지난 5일 현지에서 열린 '버터플라이' 월드 프리미어 행사에서 유창한 영어 인터뷰로 화제를 모았다.

