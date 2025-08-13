펫 멤버십에 묶음할인까지… LCC들 “유료 서비스로 비상하자”

최근 수익성이 악화된 저비용항공사(LCC)들이 유료 부가서비스 확대 경쟁에 나서고 있다. 갈수록 치열해지는 업계에서 서비스 차별화를 꾀하며 수익도 확보하기 위한 것이다.



12일 항공업계에 따르면 LCC들이 수하물, 좌석, 기내식과 관련한 여러 부가서비스를 결합하거나 유료 회원 서비스로 제공하는 방식으로 부가서비스를 강화하고 있다.

사진=진에어 제공

진에어는 개별 부가서비스 상품을 두 개 이상 결합해 개별적으로 구매하는 것보다 저렴하게 이용할 수 있는 묶음할인 상품을 확대하고 있다. 지난달 새로 도입한 골프팩은 상대적으로 짐이 많은 골프 여행 고객을 대상으로 초과 수하물과 우선 수하물, 항공 커버 등을 추가로 제공하는 상품이다. 개별로 부가서비스를 구매하는 것보다 가격을 최대 15% 할인해준다.



이밖에도 진에어는 좌석과 우선 수하물을 묶은 좌석팩, 기내식과 좌석을 묶은 밀팩, 초과 수하물과 좌석을 묶은 수하물팩 등의 묶음할인 상품을 판매하고 있다.



제주항공은 다양한 승객의 취향을 반영한 멤버십을 제공하고 있다. 반려동물 동반 탑승객을 위한 펫 멤버십은 가입하면 1년 동안 국내외 노선에서 횟수에 제한 없이 반려동물 운송 서비스를 무료로 받을 수 있다. 위탁수하물 5㎏ 추가 및 우선 찾기 서비스도 제공된다. 골프백 전용 수하물 25㎏ 추가제공 등을 포함한 골프 멤버십도 있다.

티웨이항공은 구독형 멤버십인 티웨이 플러스를 운영하고 있다. 사전 좌석 구매 무료와 티웨이-e카드 캐시백, 온라인 여정 변경 수수료 면제 등의 혜택을 제공한다. 여행 스타일에 따라 다른 혜택이 포함된 4가지 상품으로 구성됐고 구독 즉시 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.



LCC들은 대형항공사에 기본적으로 포함된 기내식과 수하물을 대부분 유료 부가서비스로 운영하고 있다. 자리를 미리 선택하는 사전 좌석 선택, 현지 도착 후 짐을 빠르게 찾는 우선 수하물 등도 유료로 제공된다. LCC 고객들의 부가서비스 이용이 늘어날수록 항공사의 수익도 늘어나는 구조다. 특히 국제유가와 환율 등 외부 변수에 영향을 받는 여객 매출과 달리 부가서비스는 항공사 자체의 역량으로 늘릴 수 있다. 또한 고객의 취향에 맞는 서비스 제공은 충성고객 확보로도 이어질 수 있다.



LCC들의 일본·동남아 인기 노선 과잉 공급과 출혈 판매가 이어지며 대부분 기업의 올 2분기 수익성마저 악화돼 부가서비스 경쟁은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 무료 수하물 허용량을 낮추거나 초과 시 추가 요금을 올리는 등의 가격 인상도 이어질 것으로 보인다.



앞서 2분기 LCC 8개사 공급좌석은 전년 동기 대비 35만7699석 증가했으나 여객 수는 16만5167명 감소했다. 진에어는 올 2분기 영업손실이 423억원으로 전년 동기 흑자에서 적자 전환했다. 에어부산도 2분기 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 실적 발표를 앞두고 있는 제주항공과 티웨이항공은 적자 폭이 늘어날 것으로 관측된다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]