“이게 5만6천원어치?”…속초 오징어 난전, 이번엔 ‘바가지 논란’

최근 불친절 논란으로 곤욕을 치르고 있는 속초 오징어 난전이 이번엔 바가지 가격 논란으로 구설에 올랐다.

12일 속초시에 따르면 지난 8일 시청 홈페이지 자유게시판에 ‘오징어 난전 갔다가 너무 화가 나네요’라는 제목의 글이 올라왔다.

지난 8일 속초시청 홈페이지에 글을 올린 작성자가 오징어 난전에서 5만6000원에 구매했다는 오징어 두 마리. 속초시청 홈페이지

작성자는 “오징어가 많이 잡혀서 가격도 싸졌다는 말을 듣고 지인들과 오징어 난전에 갔다”며 “좋은 가격에 맛좋은 오징어를 먹을 수 있을 거라고 기대했지만, 상인들은 ‘요즘 오징어 안 잡혀요’, ‘오징어가 귀해요’라는 거짓말을 해댔다”고 했다.

이어 “마리당 2만8000원이라는 말도 안 되는 금액에, 1마리는 팔지도 않는다는 협박에 간 시간과 노력이 아까워서 2마리 5만6000원에 구매했다”며 “하지만 몇입 하지도 않았는데 ‘더 안 시키느냐’, ‘술은 안 마실 거냐’, ‘물티슈는 알아서 챙겨가라’고 했고 초장도 더 달라니까 ‘더 시키지도 않을 건데 뭔 초장이냐’고 투덜거리길래 기분 나빠서 먹다가 그냥 일어서서 나왔다”고 토로했다.

그러면서 “오징엇값이 많이 비싼가 했지만, 난전 바로 앞 횟집에서는 2만원에 오징어 2마리에 서비스로 회까지 줬다”며 “5만6000원의 오징어 난전 오징어와 나가라는 말을 하는 불친절한 상인들을 과연 이렇게 내버려두는 것이 맞나”라며 분통을 터뜨렸다.

앞서 속초 오징어 난전은 최근 한 유튜브 영상이 공개되며 불친절 논란에 휩싸인 바 있다.

지난 6월26일 공개된 해당 영상에는 종업원이 야외 자리에서 식사 중인 유튜버 A씨에게 “안에서 먹을 수 없겠냐”, “빨리 잡숴라”며 재촉하는 장면이 담겼다. 또 다른 손님에게도 오징어라면 대신 가격이 더 비싼 오징어회를 주문하라며 면박을 주는 장면이 담기며 누리꾼들의 공분을 샀다.

