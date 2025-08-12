구속 기로에 선 김건희, 영장심사 시작…이르면 12일 밤 결정

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 12일 오전 시작됐다. 김씨가 구속되면 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 상황이 벌어진다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오전 10시10분 321호 법정에서 김씨의 영장실질심사를 진행 중이다. 앞서 오전 9시26분 김씨가 탄 검정색 승합차는 서울중앙지법 서관 후문 앞에 도착했다. 지난 6일 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 조사 때 약 10분을 늦었던 김씨는 이날 공지된 심사 시각보다 40분 이상 일찍 와 청사에 들어갔다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

흰 셔츠에 검은 재킷과 치마를 입고, 굽이 낮은 검은 구두를 신은 김씨는 취재진의 질문에 입을 닫고, 바닥을 바라보며 발걸음을 옮겼다. 엿새 전 특검 사무실에 출석할 때 가져온 ‘HOPE’(희망)라는 글이 쓰인 10만원대 가방을 다시 든 채였다. ‘아무것도 아닌 사람의 의미가 뭔가’, ‘명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞나’, ‘명품 시계는 왜 사달라 했나’ 등 취재진의 질문에 김씨는 굳은 표정으로 답을 하지 않았다. 지난 특검 조사 당시 포토라인에 선 김씨는 “국민 여러분께 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송하다”고 밝혔다.

주요 혐의를 두고 김씨 측과 특검의 입장이 대비되는 만큼 이날 치열한 법적 공방이 이어질 것으로 보인다. 김씨는 앞선 특검 조사에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 파악됐다. 이에 특검팀은 김씨를 불러 조사한 다음 날인 7일 자본시장법 위반(도이치모터스주가조작 의혹), 정치자금법 위반(명태균 공천개입 의혹), 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의(건진법사 청탁 의혹)로 구속영장을 청구했다. 이어 두 차례에 걸쳐 총 848쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했다.

해당 구속 의견서에는 증거인멸 우려에 상당한 분량을 할애한 것으로 전해졌다. 이에 김씨 측은 소환 조사에 성실히 응했고 도주할 이유가 없다는 점, 건강이 좋지 않은 점 등을 강조하며 방어에 나설 것으로 예상된다.

구속영장 발부 여부는 이날 오후 늦게나 이튿날 새벽쯤 결정될 전망이다. 법원이 구속영장을 발부하면, 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 초유의 일이 발생한다. 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 등으로 서울구치소에 구속된 상태다.

