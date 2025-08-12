경찰·노동부, ‘감전사고’ 포스코이앤씨 등 압수수색…李 대통령 면허취소 언급 6일 만에 강제수사

경찰과 고용노동부가 ‘미얀마인 감전사고’와 관련, 사고가 일어난 고속도로 시공사인 포스코이앤씨 등을 압수수색했다. 사고 발생 8일 만이자 이재명 대통령의 건설면허 취소 검토 지시가 나온 지 6일 만이다. 이 대통령은 지난 6일 포스코이앤씨에 대한 건설면허 취소, 공공입찰금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라고 언급한 바 있다.

포스코이앤씨 인천 송도 본사.

경기남부경찰청 광명~서울고속도로 공사장 사고 수사전담팀과 노동부 안양지청은 12일 오전 포스코이앤씨의 인천 송도 본사와 하청업체인 LT삼보의 서울 강남 본사, 양사의 현장사무소, 감리사인 경동엔지니어링에 대한 압수수색 영장을 동시에 집행했다.

이번 강제수사에는 수사관과 근로감독관 등 70여명이 투입됐다. 이들은 사고가 발생한 양수기의 시공 및 관리에 관한 서류와 전자정보, 현장 안전관리 계획서, 유해위험방지 계획서 등을 확보한 것으로 알려졌다.

아울러 포스코이앤씨가 잇단 산업재해로 모든 현장의 작업을 중단하고 긴급 안전점검을 벌인 뒤 작업을 재개한 만큼 안전점검과 관련한 자료도 압수한 것으로 전해졌다.

수사당국은 지난 5일 현장 감식에서 수거한 양수기와 연결 전원선, 배전반의 시스템 등에 대한 국립과학수사연구원의 감정 결과까지 종합해 사고의 진상을 규명할 방침이다.

사과하는 포스코이앤씨 임직원들. 연합뉴스

경찰과 노동부는 앞으로 공사 현장 핵심 관계자들에 대한 소환 조사에도 속도를 낼 것으로 보인다. 앞서 경찰은 업무상과실치상 혐의로 포스코이앤씨와 LT 삼보의 안전보건관리 책임자 1명씩을 형사 입건한 상태다. 노동부의 경우 산업안전보건법 위반 혐의로 법인까지 입건한 것으로 전해졌다.

지난 4일 오후 1시34분쯤 경기 광명시 옥길동 광명∼서울고속도로 연장공사 현장에서 30대 미얀마인 근로자가 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 감전으로 추정되는 사고를 당해 의식을 되찾지 못하고 있다.

포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서는 지난 1월 경남 김해 아파트 신축현장 추락사고, 4월 경기 광명 신안산선 건설현장 붕괴사고와 대구 주상복합 신축현장 추락사고, 지난달 경남 의령 함양울산고속도로 공사현장 끼임사고까지 올해 들어 4차례 사망 사고가 일어났다.

포스코이앤씨는 이 중 신안산선 현장 붕괴사고로 인해 지난 4월 경찰과 노동부로부터 한 차례 본사 압수수색을 당한 바 있다. 다른 사고에 대해서도 수사가 진행되고 있다.

