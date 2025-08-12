오봉저수지 저수율 25.4%까지…환경부, 강릉 가뭄단계 ‘경계‘로 격상

환경부가 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 25.4%로 낮아짐에 따라 강릉시 가뭄단계를 ‘경계’ 단계로 격상한다고 12일 밝혔다.

환경부에 따르면 오봉저수지 저수율은 이날 오전 25.4%(평년 대비 37.8%)로 낮아졌다. 오봉저수지는 하루 생활용수 10만㎥, 농업용수 4만㎥를 공급했다. 이는 강릉시 생공용수 공급비율의 86.6%로, 급수인구는 약 18만명에 달한다.

강릉시는 저수율에 따라 가뭄단계를 관심(35%), 주의(30%), 경계(25%), 심각(20%)로 대응하고 있다. 오봉저수지는 지난 7월 9일 ‘주의’ 단계에 진입했다. 저수율은 26.7%까지 하강했다가 7월 비로 36.6%까지 소폭 상승했다. 하지만 이달(8월)부터 강수량이 적어 저수율이 계속 낮아지는 중이다.

이에 따라 환경부는 강릉시 가뭄이 장기화하는 상황을 고려하여 행정안전부, 농림축산식품부 등 관계 부처 및 기관과 협업하여 총력 대응을 하고 있다고 밝혔다.

가뭄 ‘경계’ 단계에 진입하면서 강릉시 및 오봉저수지를 관할하는 농어촌공사는 생활·공업용수 및 농업용수 공급량을 각각 하루 약 1만t을 추가로 감량하게 된다. 강릉시는 하루 5000t의 유출지하수를 보조수원으로 활용하고, 하루 1만t의 남대천 하천수는 농업용수로 공급 중이다. 한국수자원공사도 식수 3만병을 지원한다.

한편 환경부는 고질적인 강릉시 가뭄 해소를 위해 연곡 지하수댐 설치를 추진(‘24~27년)하고 있다. 강릉시, 농식품부 및 강원특별자치도 등 관계기관과 근본적인 해결책 마련을 위해 도암댐 활용방안, 오봉저수지 준설 등 다양한 대안도 검토한다.

김효정 환경부 물이용정책관은 “해마다 반복되는 강릉시 가뭄의 근본적 해결을 위해 적극 노력하겠다”며 “관계기관과 협력하여 안정적인 용수공급이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

차승윤 기자 chasy99@segye.com

