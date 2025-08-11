윤호중 “소비쿠폰, 실질적으로 내수 회복 이끌어야”

윤호중 행정안전부 장관은 11일 ‘민생회복 소비쿠폰 찾아가는 신청’ 현장에서 “거동이 불편한 주민들이 소비쿠폰을 신청하고 수령하는 과정에서 모든 접근 장벽을 실질적으로 해소해야 한다”고 밝혔다.
윤 장관은 이날 충북 진천 본정노인요양원을 방문해 읍·면 사무소를 찾기 어려운 어르신들을 대상으로 소비쿠폰 발급 전 과정을 지원했다.
윤 장관은 지원에 나선 공무원들에게 “공무원의 시각이 아닌 어르신들의 시각에서 한 번 더 생각하고 지역 복지망과 연계해 선제적인 서비스를 제공할 것”을 요청했다.
윤 장관은 이어 인근 카페에서 지역 소상공인들과 만나 소비쿠폰 지급 이후 지역경기의 변화와 소비효과, 건의사항 등을 청취했다.
윤 장관은 이 자리에서 “소상공인 여러분의 적극적인 협조 덕분에 소비쿠폰이 지역 상권에서 활발히 사용되며 민생 회복의 마중물이 되고 있다”며 “소비쿠폰이 실질적으로 내수 회복을 이끌어갈 수 있도록, 정부는 신속한 소비와 추가 소비 진작을 위한 대책을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.
김세희 기자 saehee0127@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]