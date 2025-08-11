“무조건 잡아넣고 보자”… 잇따른 ‘폭탄 소동’에 들끓는 엄벌 여론

“이상한 사람 1명 때문에 얼마나 많은 시민과 경찰이 고생해야 하나.”

서울에 사는 허모(38)씨는 최근 시민들을 대상으로 한 테러 위협이 잇따라 발생하는데 대해 11일 이같이 말했다. 그동안 폭탄 설치 소동 뉴스를 봐도 대수롭지 않게 여겼다던 허씨는 최근 ‘인천 사제총기 살인사건’ 피의자가 실제로 폭탄을 만들어 터뜨리려 한 사례를 보고 생각이 바뀌었다고 말했다.

허씨는 “100번 아무 일이 없어도 1번이라도 사람 많은 곳에 누군가 폭탄을 터뜨리면 엄청난 인명 피해가 나고 그 대상이 내가 될 수도 있지 않나”라며 “수많은 시민에게 불안감과 공포를 조성하는 범죄자한테는 관용 없이 최대한 엄격하게 법을 적용해야 한다”고 목소리를 높였다.

최근 백화점과 공연장 등 인파가 몰리는 곳에 테러 위협이 잇따르며 시민들의 분노와 불안감이 확산하고 있다. 범죄 예방을 위해 피의자들을 엄벌해야 한다는 목소리가 크다.

11일 경찰 등에 따르면 이날 ‘광주 서구 롯데백화점에 폭탄을 설치하겠다’는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다. 이곳엔 롯데백화점이 없어 경찰은 동구 롯데백화점과 서구 신세계백화점에 경찰특공대 등을 투입해 수색에 나섰으나 폭발물은 발견되지 않았다.

지난 5일에는 서울 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글을 게시한 중학생과 이와 비슷한 예고 글을 올린 20대 남성이 제주와 경남 하동에서 잇따라 경찰에 붙잡혔다. 이 소동으로 신세계백화점 고객과 직원 4000명이 긴급 대피하고 경찰특공대 242명이 투입됐다. 백화점 측은 영업이 약 2시간 30분 중단돼 5억~6억원에 달하는 손실을 본 것으로 추산됐다.

전날 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서도 폭발물 소동이 일었다. 한국체육산업개발 측은 “KSPO돔 내 여러 곳에 고성능 폭탄을 여러 개 설치했다. 폭발 시간은 오후 4시43분부터 8시10분까지”라는 내용이 한글과 일본어로 병기된 팩스를 받고 경찰에 신고했다. 기동순찰대와 경찰특공대 등 57명이 투입돼 1시간가량 경기장 곳곳을 수색했으나 폭발물은 발견되지 않았고, 인명 피해도 없었다. 다만 그룹 더보이즈는 예정됐던 공연 시간을 오후 4시에서 6시로 2시간 미뤄야 했고, 관객 등 2000명도 불안에 떨며 대피하는 불편을 겪어야 했다.

이외에도 지난 8일 한 온라인 커뮤니티에 경기 성남시 분당구에 있는 게임사 넵튠의 자회사 님블뉴런 본사에 폭탄을 설치했다는 글이 올라와 경찰이 수색에 나섰고, 7일에는 가라사와 다카히로라는 일본 변호사 명의로 ‘오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다’는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수되기도 했다.

이처럼 불특정 또는 다수 사람의 생명, 신체에 위해를 가하겠다며 공연히 공중을 협박한 이들은 모두 ‘공중협박죄’에 해당한다. 공중협박죄는 올해 3월18일부터 시행됐고, 이에 해당할 경우 5년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다. 상습범의 경우 형의 2분의 1까지 가중해 7년6개월 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다.

다만 아직 법의 효과는 미미해 보인다. 법이 신설된 지 얼마 되지 않아 실제 법원 판결 사례가 없다. 구속률 역시 낮은 편이다. 공중협박죄가 도입된 이후 지난달 말까지 검거된 48명 중 구속자는 4명(8.3%)에 그친 것으로 알려졌다.

그 사이 유사한 범행이 잇따르자 온라인상에서는 피의자들에 대한 엄벌을 촉구하는 목소리가 터져 나오고 있다. “다 잡아넣어 중형에 처해야 한다”, “낭비된 공권력을 모두 금액으로 환산해 청구해라”, “장난치면 패가망신 당한다는 걸 보여줘야 한다”는 격한 반응이 줄을 이었다.

전문가들도 엄중한 처벌을 촉구했다.

이윤호 동국대 명예교수(경찰행정학)는 “실제로 폭탄이 없었다고 끝나는 게 아니다”라며 “사람이 피 흘리고 다치는 유형의 피해보다 때로는 무형의 피해가 더 심각할 수 있는데, 수사기관은 여전히 이런 범죄를 안일하게 보고 있다”고 지적했다. 그러면서 “이런 상황에서 법원이 처벌을 약하게 한다면, 모방 범죄를 더 부추길 것”이라며 “예외 없이 강하게 처벌해 본보기로 삼는 것 자체가 법에 대한 홍보와 범죄 예방 효과를 극대화할 수 있는 방법”이라고 말했다.

