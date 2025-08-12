경기패스, ‘민생·환경·경제’ 다 잡았다

전국 어디서나 대중교통 이용료 일부를 돌려주는 경기도의 ‘더(The) 경기패스’ 사업이 1년간 소나무 1100만그루에 달하는 온실가스 감축 효과와 1000억원의 소비 창출 효과를 낸 것으로 조사됐다. 민생·환경·지역경제에서 ‘일석삼조’의 효과를 불러왔다는 설명이다.



11일 경기연구원의 ‘The 경기패스 시행에 따른 사회·경제적 효과’ 보고서에 따르면 지난해 5월 경기패스 사업 시행 이후 도민 이용자는 1인당 월 6만7000원의 교통비를 지출하고 이 중 약 30%인 2만원을 환급받았다. 연간으로 따지면 24만원을 돌려받은 셈이다.



1인 평균 대중교통 이용 횟수도 지난해 5월 29회에서 11월 39회로 늘었다. 이를 이용자들의 연간 온실가스 감축량으로 환산하면 이산화탄소 22만t이 감축된 것으로 봤다. 이 같은 감축량은 30년생 소나무 1100만그루가 1년간 흡수하는 양이다.



이용자 조사에서 경기패스로 아낀 돈의 사용처를 물으니 약 56%가 외식, 여가 등으로 소비했다고 밝혔다. 최근 1년간 경기패스 환급액이 1908억원인 것을 고려하면 약 1072억원이 새로운 소비 창출로 이어졌다고 경기연구원은 추산했다.



경기패스는 국토교통부의 K패스 사업을 기반으로 한 교통비 지원 사업이다. K패스는 월 15회부터 60회까지 대중교통을 이용하면 매달 대중교통비의 20%(19∼34세 청년 30%, 저소득층 53%)를 환급한다. 경기패스는 K패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대하고 30% 환급 대상인 청년 기준도 19∼39세로 확대했다. 또 광역버스와 신분당선, 광역급행철도(GTX) 등 전국 모든 대중교통수단에 적용된다. 지난달부터는 월 60회 넘는 이용 금액에 대해서도 전액 환급 혜택을 제공하고 있다.





