배송일 확인하세요…14일 전후로 ‘택배 쉬는 날’, 업체별로 달라

광복절을 앞두고 택배업계가 ‘택배 쉬는 날’을 각기 다른 일정으로 운영한다.

택배 쉬는 날은 택배업계와 고용노동부가 발표한 공동선언에서 시작됐다. 내용은 택배 종사자의 휴식 보장을 위해 8월 14일을 쉬는 날로 지정하고 매년 이 날을 정례화하는 내용을 담고 있다.

이 공동선언은 법적 구속력은 없으나 택배사들은 매년 이 제도를 지키고 있다.

올해도 택배 휴업이 예고됐다. 11일 업계에 따르면 CJ대한통운과 한진은 올해 ‘택배 쉬는 날’을 오는 14일로 지정하고 광복절인 15일까지 이틀간 배송을 중단한다.

이에 따라 13일부터 신선·냉장·냉동식품 등 단기 보관 상품의 집화를 중단한다.

롯데글로벌로지스와 로젠택배는 오는 16일을 쉬는 날로 정해 광복절인 15일부터 17일까지 사흘간 배송을 하지 않는다.

우체국 소포는 오는 14일부터 18일까지 닷새간 휴무한다. 우체국 소포위탁배달원은 본래 주5일 근무하며 월요일에 쉬고, 화요일부터 토요일까지 근무한다.

우정사업본부는 소포위탁배달원의 하계 휴무일을 이달 14일과 16일로 지정했다. 광복절과 월요일인 18일은 원래 휴무일이지만 18일은 희망자에 한해 근무할 것으로 전해졌다.

반면 쿠팡의 로켓배송, SSG닷컴의 쓱배송, 컬리의 샛별배송은 평상시와 같이 운영된다.

쿠팡의 배송 자회사인 쿠팡로지스틱스서비스는 전체 위탁배송업체 택배기사 중 하루 평균 6000명 이상이 휴무한다고 밝혔다.

GS25, CU, 세븐일레븐 편의점의 자체 배송망을 사용하는 반값 택배, 알뜰 택배, 착한 택배 역시 휴무 없이 물품 수거와 배송을 진행한다.

이동준 기자 blondie@segye.com

