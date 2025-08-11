정청래 “노상원 수첩 실행됐다면, 이재명 등 이 세상 사람이 아닐 것”

정청래 더불어민주당 대표가 11일 당대표 선출 절차를 진행 중인 국민의힘을 향해 “대선 결과를 불복하는 말도 서슴치 않는 토론회가 과연 정상적 정당 모습인가”라며 “저도 정상적이고 건강한 야당 파트너와 함께 민생을 위해 일하고 싶다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 국회 본청에서 열린 최고위원회의에서 “쇄신을 외치며 시작한 지도부 선출 레이스가 국민이 가진 한 톨 기대마저 져버렸다”며 “국민의힘은 대한민국 국격을 무너뜨리고 국민 삶을 짓밟고 헌법, 민주주의를 파괴한 윤석열 내란을 언제까지 옹호하고 싶나”라고 말했다.

정 대표는 “‘다시 국민이다’라는 슬로건이 무슨 의미인지 의심하지 않을 수 없다”며 “내란을 뿌리 뽑는 것, 내란에 대한 단죄는 여야 간 정치적 흥정 대상이 아니다. 정의와 불의, 선과 악의 문제”라고 강조했다.

정 대표는 “비상계엄이 성공했다면, 노상원 수첩에 있는 대로 실행됐다면 이재명 대통령도 저 정청래도 그리고 여기 있는 의원들 상당수도 이 세상 사람이 아닐 것”이라고 언급했다.

그러면서 “국민의힘이 국민 눈높이에 맞는 정당으로 되돌아가려면 내란에 대한 깊은 반성, 대국민 사과, 단죄를 위한 초당적 협력이 필요하다”고 강조했다.

정 대표는 영장실질심사를 앞두고 있는 김건희 여사와 관련해서는 “드디어 내일 김건희씨가 구속될 것으로 보이는데 꼭 구속되길 기대한다”고 말했다.

정 대표는 “윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것”이라며 “내란 종식은 법과 정의를 바로 세우는 것부터 시작된다. 상식적인 사법부 판단을 기대한다”고 당부했다.

전날 열린 고위당정협의회와 관련해서는 “관세 피해 완화를 위한 정책과 예산 지원에 집중하고 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공적 개최로 대한민국 국격과 역량을 전세계에 선보일 수 있도록 당정대가 원팀으로 함께 노력할 것”이라고 강조했다.

한편 정 대표는 민주당 재해재난특별위원회 위원장에 국회 행정안전위원회 간사인 윤건영 의원을 지명했다. 국회의원 정책 역량 강화를 위해 ‘의원 1인1기 전문가 양성’에도 나서겠다고 예고했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

