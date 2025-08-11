현대차그룹, 영업이익 글로벌 ‘톱2’

글로벌 3위 판매량을 유지하고 있는 현대차그룹이 올해 상반기 수익성에서 독일 폴크스바겐그룹을 제치고 2위에 올랐다.



10일 완성차 업계에 따르면 현대차그룹은 올해 1∼6월 전 세계 시장에서 365만4522대를 팔아 토요타그룹(515만9282대), 폴크스바겐그룹(436만3000대)에 이어 판매량 3위를 유지했다.

사진=연합뉴스

수익성을 나타내는 영업이익은 차이를 나타냈다. 토요타그룹이 2조2821억엔(약 21조4900억원)으로 가장 많았다. 토요타그룹의 상반기 실적은 한국의 1, 2분기에 해당하는 2023회계연도 4분기와 2024회계연도 1분기를 합친 값이다.



같은 기간 현대차그룹의 영업이익은 13조86억원으로 2위를 차지했다. 판매량 기준 2위인 폴크스바겐그룹은 영업이익이 67억700만유로(약 10조8600억원)로 그 뒤를 이었다.



현대차그룹은 영업이익률도 합산 8.7%를 나타내며 토요타그룹(9.2%)에 이어 2위를 나타냈다. 폴크스바겐그룹(4.2%)과 비교하면 2배 이상 높은 수치다.



현대차그룹이 향후 미국의 관세와 전기차 수요 정체 등 위기에 효율적으로 대응한다면 올해 폴크스바겐그룹을 누르고 완성차 업계에서 수익성 2위 그룹에 오를 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

