경주시, 중부·황오동 통합 앞두고 화합의 상견례

(구) 경주여중 부지에 신축 청사, 다음 달 1일 공식 업무 개시
경북 경주시는 지난 8일 중부동과 황오동의 행정동 통합을 앞두고 두 동 자생단체장 80여 명이 참석한 가운데 합동 상견례를 가졌다고 10일 밝혔다.
이 자리에는 주낙영 경주시장, 이동협 시의장, 김광해 황오동 통합추진위원장, 정지운 중부동 통합추진위원장을 비롯 발전협의회 등 17개 자생단체 대표가 함께했다.
참석자들은 만찬으로 비빔밥을 나누며 통합의 의미를 되새겼다.
중부동·황오동 통합은 2019년 주민 건의에서 출발, 신청사 부지와 행정동 명칭 확정 등 절차를 통합추진위원회가 주도했으며, 동 명칭은 ‘황오동’으로 결정됐다.
이러한 과정은 주민 주도의 모범적인 통합 추진 사례로 손꼽힌다.
통합 신청사는 (구)경주여중 부지에 총사업비 83억7000만원을 투입해 행정복지센터(1163㎡)와 주민자치센터(864㎡) 규모로 신축됐다.
현재 공사는 막바지 단계이며, 다음 달 1일부터 공식 업무에 나선다.
주낙영 시장은 “이번 통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라, 지역 자원을 총결집해 효율적이고 질 높은 행정을 실현하는 변화의 출발점”이라며 “이번 상견례를 계기로 두 동의 자생단체가 더 화합하고 협력하길 바란다”고 말했다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]