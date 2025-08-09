접근금지에도 스토킹은 계속…전수조사 나선 경찰

전남 여수에서 스토킹 피해를 호소해 온 여성 A씨. 지난 6월과 7월 두 차례의 스토킹 신고 끝에 자신을 쫓는 남성에 100m 이내 접근금지 처분이 내려졌지만, 그는 이 같은 조치에도 아랑곳하지 않고 A씨의 주변을 서성였다. A씨는 지난달 23일 오후 9시 자신이 근무하는 편의점 근처에서 남성을 발견했고, 경찰에 신고했다. 경찰은 일대 순찰을 강화하고 남성에 대한 수색을 강화한 끝에 같은 날 밤 12시30분쯤 편의점 근처에 차량을 주차하고 A씨를 지켜보던 남성을 체포할 수 있었다. 남성은 “차에서 쉬고 있었다”며 “고의적으로 접근한 적이 없다”고 부인했다.

9일 경찰청에 따르면 각 시도청 및 경찰서는 스토킹 접근금지 대상 사건에 대한 전수점검을 실시하고 있다. 접근금지 등 잠정조치가 내려진 사건 중 강력범죄까지 번질 우려가 있거나 재범위험성이 높은 사건을 가려내는 것이다. 한 경찰 관계자는 “99%가 단순 스토킹 사건으로 보이지만 1%에서 문제가 터질 수 있다는 생각으로 검토하고 있다”며 “경찰서와 시도청을 거쳐 위험성이 있는 사건 범위를 좁혀나가는 중”이라고 말했다.

경찰은 112에 신고된 내용이 단순 말다툼이거나 과거 피해 상담 등 경찰 출동이 없었어도 관계성 범죄로 분류하고 재차 관리에 나섰다.

최근에는 관계성 범죄가 살인까지 번지며 불안감은 더욱 커진 상황이다. 불과 수개월 사이에 대전과 울산, 경기 의정부, 인천, 서울 구로구 등에선 관계성 범죄로 인한 살인이나 살인미수 사건이 발생했다. 지난달 28일 울산에서는 스토킹으로 접근금지와 통신금지 등 잠정조치가 내려진 남성이 여성을 흉기로 살해하려다 시민들에 붙잡히는 사건이 있었다.

경찰은 지난달 3일부터 ‘관계성 범죄 집중 활동 기간’을 운영하면서 4주차까지 강력사건 비화 우려가 있는 총 1631건의 관계성 범죄에 대한 수사지휘가 이뤄졌다고 밝혔다. 직접 수사 이관도 62건이 이뤄졌다.

이재명 대통령이 최근 잇따른 관계성 범죄에 대해 “향후 유사한 범죄가 재발하지 않도록 엄정 대응하라”고 지시한 만큼 경찰은 이달 29일까지 집중 활동 기간을 연장했다. 특히 A씨의 사례처럼 접근금지 상태지만 재범 위험성이 높은 가해자일 경우 기동순찰대를 집중 배치해 범죄 가능성을 사전 차단한다. 가해자의 직장과 주요 활동지 주변에 7~8명 규모 팀을 배치해 피해자에 접근하는지 여부를 살펴보고 있다.

경찰청은 지난 6일 제6차 스토킹범죄 대응 협의회를 열고 대검찰청, 법무부, 여성가족부와 스토킹 피해자 보호를 위한 대책도 논의했다. 경찰청은 잠정조치 요건인 스토킹 범죄의 ‘재발우려’를 적극적으로 해석할 방침이다.

검찰은 경찰이 잠정조치를 신청했을 때 보완사항이 있다면 이를 신속하게 전달해 빠르게 조치가 이뤄질 수 있도록 한다. 법무부는 재범 우려가 있을 때 전자장치 부착을 적극 활용하고 여가부는 피해자 지원을 강화한다.

경찰은 인력재배치 과정에서 여성·청소년 수사 인력을 늘리는 방안과 잠정조치를 신청할 때 사법경찰관이 검찰을 거치지 않고 곧바로 법원에 청구할 수 있도록 하는 법령 개정 등을 추진하고 있다.

