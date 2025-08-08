십자가 앞에 앉은 文…기도하는 모습 공개

7일 문재인 전 대통령의 사회관계망서비스(SNS)에 전남 흑산성당에서 기도하는 문 전 대통령과 김정숙 여사의 사진이 올라왔다. 문재인 전 대통령 페이스북 캡처

성당을 찾아 기도하는 문재인 전 대통령 부부의 사진이 공개됐다.

7일 문 전 대통령의 사회관계망서비스(SNS)에는 전남 흑산성당에서 기도하는 문 전 대통령과 김정숙 여사의 사진이 올라왔다. 공개된 사진에는 일어선 채 십자가를 쳐다보는 문 전 대통령의 뒷모습과 의자에 앉아 고개 숙여 기도하는 김 여사가 담겼다.

이날 문 전 대통령은 경남 양산 평산마을을 찾은 더불어민주당 정청래 대표와 내년 지방선거와 과거 국정 운영 등에 관한 이야기를 약 한 시간 정도 나눴다. 문 전 대통령은 정 대표에게 안정적인 정권 출범으로 여러 개혁 과제를 해낼 수 있을 것이라며 ‘잘해달라’고 당부한 것으로 알려졌다.

문 전 대통령은 “내년 지방선거에 대해서도 국민의 기대가 높다. 지방선거까지 잘해주셨으면 좋겠다”며 “특히 부산·울산·경남에서 매우 고무적이다. 잘하면 대구·경북(TK) 지역에서도 변화가 있을 수 있겠다”고도 강조했다. 이에 정 대표는 문 전 대통령에게 “지금까지 뵌 것 중에 가장 목소리가 크시다”며 “편하신 것 같다”는 말을 건넸다고 한다.

문 전 대통령은 최근 이재명 대통령 측에 조국혁신당 조국 전 대표의 사면·복권 의견을 전달했다.

