'9월 재혼' 김병만, 친자 2명 인정 "전처와 혼인 파탄 후 출산"

개그맨 김병만(50)이 재혼을 앞둔 가운데 전처의 딸이 "김병만에게 혼외자가 있다"며 친생자 관계 확인 소송을 제기하자 반박했다.

소속사 스카이터틀은 7일 다수의 매체를 통해 "전처와 딸이 제기한 소송 진위 여부를 확인하지 못했다. 아직 소장을 받지 못한 상태"라고 밝혔다.

그러면서 "내일(8일) 오후 2시에 전처의 딸이 파양소송 선고 결과가 나오는데, 무리한 내용으로 소송을 건 것으로 보인다. 김병만씨는 전처와 와 혼인관계 파탄 후 예비신부와의 사이에서 아이 둘을 안았다. 이달 중 방송하는 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 관련 내용을 밝힐 것"이라고 해명했다.

이날 전처의 딸은 서울가정법원에 김병만을 상대로 친생자 관계 존재 확인의 소를 냈다. 김병만은 2010년 7세 연상 비연예인 전처와 혼인신고를 마쳤다. 그후 전처의 딸을 친양자로 받아들였다. 김병만과 전처는 2023년 대법원 선고로 이혼이 확정됐다. 김병만은 전처의 파양 소송을 세 차례 제기했으나, 두 차례 기각 당한 상황이다.

전처의 딸은 "김병만이 전처와 혼인관계 유지 기간에 다른 여성과의 사이에서 아이를 얻었다"고 주장했다.

이어 "김병만 혼외자일 가능성이 매우 높다"며 "나는 상속 등과 관련 이들과 중대한 이해관계에 있기에 김병만 친생자인지를 명확히 확정할 필요가 있다. 유전자 검사 수검 명령을 내려달라"고 요청했다.

김병만은 다음 달 20일 서울 서초구 한강세빛섬플로팅아일랜드 세빛섬 루프탑에서 웨딩마치를 울린다. 재혼 상대는 연하의 회사원이다. 당초 제주도에서 결혼식을 올릴 계획이었으나, 하객들을 배려해 바꿨다. 제주도에 신접살림을 차릴 예정이다. 제주도로 이주했으며, 최근 체험형 테마 카페 '병만랜드'를 열었다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

