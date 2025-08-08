입영연기 등 특혜… 전공의 복귀 길 연 정부

정부가 지난해 2월 촉발된 의·정 갈등으로 현장을 떠났던 사직 전공의들에게 ‘입영 연기’ 등 특혜를 부여하며 복귀길을 열었다. 전공의들은 다녔던 병원에 동일한 과목·연차로 복귀할 수 있고, 입영 대상인 사직 전공의도 수련에 복귀할 시 입대를 연기할 수 있게 됐다.

사직 전공의 중 상당수는 다음 달 하반기 수련을 재개할 것으로 예상되는 가운데, 1년 6개월간 이어진 의·정 갈등도 마침표를 찍을 전망이다. 보건복지부는 7일 제3차수련협의체를 열고 대한전공의협의회(대전협), 대한수련병원협의회 등과 하반기 전공의 복귀 방안에 합의했다.

김국일 복지부 보건의료정책관은 “올해 하반기 전공의 모집에서 사직 전공의가 근무하던 병원, 과목, 연차로 복귀하면 채용은 수련 병원에서 자율적으로 결정하고, 초과정원이 발생하면 절차에 따라 인정해주는 것으로 했다”고 밝혔다.

정부는 전공의들이 복귀할 경우 입영 연기도 지원하겠다는 방침이다. 김 정책관은 “관계부처와 협의해 최대한 수련을 마치고 입영하도록 할 계획”이라며 “복귀 규모에 따라서 수련 중에 입영할 수도 있는데, 이때는 사후 정원을 인정하기로 했다”고 설명했다. 이미 입대한 사직 전공의의 수련 복귀 문제에 관해서는 합의가 이뤄지지 않았다. 정은경 복지부 장관은 “이번 하반기 모집을 통해 많은 전공의가 복귀해 수련을 이어나가기를 기대한다”고 말했다.

