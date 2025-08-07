야외음악당·음악도서관 갖춘 행정복지센터…용인시 죽전3동 당선작 공개

지역의 사계절을 품은 건축 설계가 경기 용인시의 행정복지센터 건립 공모에 당선됐다.

용인시는 7일 수지구 죽전3동 행정복지센터(죽전동 1340) 설계 공모 결과, 광장건축사사무소가 출품한 ‘죽전사계(竹田四季)’가 당선작으로 선정했다고 밝혔다.

죽전3동 행정복지센터 설계 공모 당선작. 용인시 제공

당선작은 전면 보행광장부터 야외음악당까지의 동선 연계, 부지 공간 활용 등에서 높은 점수를 받았다.

시는 비발디공원 내 대지면적 3000㎡에 지하 1층, 지상 3층 연면적 4840㎡ 규모의 죽전3동 행정복지센터를 건립할 예정이다. 총사업비는 291억원 규모다.

센터에는 민원실, 강의실, 체력단련실, 다목적강당, 동대본부, 음악도서관 등이 갖춰진다.

시는 누리집에 당선작을 공고하고 이달부터 설계 용역에 들어간다. 내년 12월 착공해 2028년 12월 준공이 목표다.

죽전3동은 2021년 9월 죽전1동에서 분리된 뒤 대지초교 삼거리 인근에 임시청사가 마련됐다.

이상일 용인시장은 “죽전3동 행정복지센터 건립을 차질없이 진행해 행정·복지·문화 등 복합서비스를 원활하게 제공하는 공간, 주민들이 편안하게 소통할 수 있는 공간으로 만들겠다”고 밝혔다.

용인=오상도 기자 sdoh@segye.com

