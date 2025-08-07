CJ문화재단, ‘스토리업’ 장편영화 공모

CJ문화재단은 7일 신인 영화 창작자 지원사업 ‘스토리업(STORY UP)’(포스터)의 장편영화 부문 공모를 시작한다고 밝혔다.



CJ문화재단은 2010년부터 대중문화 소외영역 젊은 창작자들의 성장과 시장 진출을 돕는 창작자 맞춤형 지원사업을 진행해왔다. 그중 신인 영화 창작자 지원사업인 ‘스토리업’은 기획개발부터 제작, 후반 작업, 영화제 출품까지 창작자의 성장을 위한 전 과정을 지원하는 국내 유일의 영화 제작지원 사업으로 한국 영화 창작 저변 확대에 기여하고 있다.

기존에는 단편영화 제작 지원을 해왔지만, 올해는 장편영화를 추가했다. 장편영화 2편 이하 연출 경력을 보유하고 있거나, 편수와 상관 없이 단편영화 연출 경력이 있는 연출자라면 누구나 지원할 수 있다.



모집 기간은 다음 달 2일까지로, 서류심사를 거쳐 총 5편을 선정해 각각 200만원의 상금을 제공한다. 피칭(투자유치 발표) 심사를 거쳐 최종 선정된 1편에는 CJ문화재단과 사나이픽처스가 총 4억원 규모의 제작비를 지원한다.



사나이픽처스는 영화 ‘신세계’, 등 액션 누아르 흥행작을 발표한 제작사로, 안정적이고 체계적인 제작 환경을 제공할 예정이다.



CJ문화재단 관계자는 “이번 장편영화 제작 지원이 의미 있는 출발점이 될 것으로 기대하며 새로운 시도를 두려워하지 않는 창작자의 신선한 시나리오를 기대하고 있다”며 “장편영화로 지원 범위를 확대한 만큼 이번 공모를 통해 더 많은 창작자들이 다음 단계로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

박세준 기자

