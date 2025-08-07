김문수 “국내 주적은 李대통령…尹 재입당 받겠다”

국민의힘 당대표 후보로 나선 김문수 전 고용노동부 장관이 한국사 강사 출신 극우 인사 전한길씨 등이 주최하는 유튜브 토론회에서 “국내 주적은 이재명 대통령”이라고 말했다.

김 전 장관은 이날 오전 온라인으로 중계된 토론회에서 “지금 당 지지도가 많이 떨어졌는데, 내부 총질 때문”이라며 “주적은 국내에서는 이재명이고, 남북을 합쳐보면 김정은(북한 국무위원장)이다. 주적을 향해 싸워야지 내부를 따지면 결함이 많다”고 말했다.

국민의힘 김문수 당대표 후보가 지난 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 투게더포럼이 주최한 시국토론회에 참석해 극우성향의 한국사 강사인 전한길 씨와 악수하고 있다. 연합뉴스

윤석열정부에서 고용부 장관을 지낸 김 전 장관은 ‘윤 전 대통령에게 면회를 갈 것이냐’는 전씨의 질문에 “저인들 왜 안 가고 싶겠느냐”면서도 “때가 있고 방법이 있다”고 신중한 입장을 밝혔다.

다만 김 전 장관은 이날 “입당하면 당연히 받는다”며 윤 전 대통령을 옹호하는 입장을 고수했다. 그는 “계엄에 찬성하지 않는다. 알았다면 반대했다”면서도 “계엄해서 누가 죽었거나 다친 것 아니지 않느냐. 6시간만에 계엄 해제했지 않느냐”고 강조했다.

또 김 전 장관은 “윤 전 대통령이 지금 구속돼서 온갖 인권침해를 당하고 있다”며 “구치소 안에서 옷을 벗었느니 누웠느니 생중계하는 자체가 인권침해”라고 지적하기도 했다.

부정선거 의혹에 대해 김 전 장관은 “저보다 더 부정선거에 대해 아는 사람이 누가 있는가”라며 “선거 때도 말했지만, 사전투표 제도를 없애겠다”고 강조했다.

전씨의 국민의힘 입당 사실이 알려지고 당내에서 극우 논란이 불거진 데 대해 김 전 장관은 “전씨가 겪은 고초는 대한민국 민주주의와 위대한 발전을 위한 큰 밑거름이 될 것”이라며 “저는 물론이고 국민도 못 잊을 것”이라고 두둔했다.

백준무 기자 jm100@segye.com

