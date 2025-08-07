‘펌프 솔루션’ 기업 그런포스, 광주공장 설립…“물 솔루션 강화”

펌프 솔루션 기업 그런포스는 7일 고성능 지하수 펌핑 솔루션 대응 차원에서 광주공장을 설립했다고 밝혔다. 그런포스 제공

펌프 솔루션 기업 그런포스는 7일 고성능 지하수 펌핑 솔루션 대응 차원에서 광주공장을 설립했다고 밝혔다.

공장 설립은 그런포스가 한국 시장에서 고객과 더 가까운 위치에서 활동하며 공급망의 효율성, 납기 신뢰도, 리드 타임 단축 등을 실현할 수 있는 기반을 제공한다.

이곳에서는 펌프 전문 유통사 반도수중펌프가 사전에 구성된 그런포스 부품 키트를 활용해 최종 조립을 담당한다.

양사는 앞으로도 지속적인 성장과 고객 만족을 위한 혁신적인 서비스를 함께 만들어갈 예정이다.

그런포스 코리아 김래현 한국 지사장은 “국내 고객과 더욱 밀접한 관계를 구축하고 그런포스의 혁신적인 물 솔루션을 한층 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

반도수중펌프 소민우 대표는 “고품질의 수중 펌프를 빠르고 안정적으로 공급할 수 있게 됐다”고 말했다.

그런포스 워터 유틸리티 지역 총괄 캘럼 펙은 “한국 고객 니즈에 더욱 부합하는 역량을 지속적으로 강화해 나가고 있다”고 설명했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]