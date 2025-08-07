16기 옥순, SES 바다도 당한 화장품 업체 고소 “내 사진 도용”

사진=16기 옥순 SNS

‘나는 솔로’ 16기 옥순(본명 이나라)이 최근 바다가 허위광고에 연루된 업체를 고소했다.

옥순은 6일 자신의 인스타그램을 통해 "최근 유튜브 채널 '사망여우'를 통해 접한 '미XX XXX(XXX 대표)' '호주 XXXX' 관련 내용에 나 역시 연관되어 있었고, 긴 시간 동안 조용히 법적대응을 준비해왔다"고 밝혔다.

이어 "마치 내가 직접 해당 제품을 사용하고 추천한 것처럼 광고성 글과 블로그, 게시물 등에 사진과 이름을 도용해 홍보에 이용한 사실을 확인했다"고 알렸다.

그러면서 "그 과정에서 이들은 막대한 수익을 올렸지만, 나에게 문의가 온 적도 없다. 난 단 한 번도 이를 승인하거나 동의한 적이 없다. 그럼에도 불구하고 오랜 시간 침묵하며, 이번 기회로 더 명확하게 소비자들의 피해 사실과 여러 정황을 확인했고, 약 2개월 전부터 민사소송을 준비했다. 오늘 정식으로 법적조치에 들어갔다."

옥순은 "이 글을 쓰는 이유는 단 하나"라며 "광고, 협찬, 공동구매 등 어떤 일이든 양심적으로, 진심을 담아 나와 가족도 믿고 쓸 수 있는 것만 선택했다. 앞으로도 이 원칙은 결코 변하지 않을 것이다. 세상에는 아직도 진실을 가리고, 타인 신뢰를 이용해 자신의 이익만을 챙기려는 사람들이 존재한다. 이러한 일이 더 이상 반복되지 않도록 내 이름을 걸고 끝까지 강경하게 대응할 것"이라고 경고했다.

그러면서 "단순히 개인 명예를 지키기 위한 것을 넘어서, 앞으로 더 이상 소비자들이 허위 광고나 조작된 정보로 인해 속고 피해를 입는 일이 없도록 하는 데 작은 방패가 되길 진심으로 바란다. 누군가에게는 작은 용기나 경각심이 되길, 나의 이름을 걸고 끝까지 책임있게 대응하고 바로잡아 나가겠다. 더 이상 피해자가 생기지 않는 데 조금이나마 도움이 됐으면 한다. 이번 일로 인해 나를 통해 피해를 입은 분들이 있다면 진심으로 사과드린다."

이 화장품 브랜드는 주름 개선 크림 허위 광고를 했다. 호주에서 유명하다고 소개했으나, 한국 브랜드였다. 개그우먼 정주리가 모델이다.

그룹 'S.ES' 출신 바다가 한 유튜브 채널에서 "호주 갔을 때 이 친구(제품) 처음 봤거든요. 이 업체가 그중에서도 유명하더라고요"라고 해 혼란을 줬다. 전날 바다는 SNS에 자필 사과문을 올리고 "콘텐츠에 참여하기 전 보다 신중하게 검토·판단했어야 함에도 그러지 못한 점 스스로 매우 부끄럽게 생각한다"고 했다.

한편 16기 옥순은 2023년 '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알린 후 현재 인플루언서로 활동 중이다. 방송 당시 전 남편과 2개월 만에 이혼했다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

