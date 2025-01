“세상에, 이거 진짜야?”…삼성전자 홀로 디스플레이 ‘감탄’ [CES 2025]

“Oh, My God. Is it real?(세상에, 이거 진짜야?)”

5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2025’ 개막에 앞서 열린 ‘삼성 퍼스트룩’에서 가장 눈길을 끌었던 신기술은 ‘홀로 디스플레이’였다.

5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2025’ 개막에 앞서 열린 ‘삼성 퍼스트룩’에서 선보인 마이크로 LED 기술. 투명한 디스플레이로 다양한 연출이 가능하다. 김범수 기자

이번 CES 2025에서 최고혁신상을 수상한 홀로 디스플레이는 마이크로 LED 기반의 물리적 매질 없이 공중에 상을 맺히게 하는 스크린 기술이다. 삼성의 왜곡 방지 기술을 통해 마치 공중에 떠있는 듯한 선명한 화면을 보여준다.

이날 삼성 퍼스트룩에 참석한 관람객, 기업 관계자, 유투버 등은 홀로 디스플레이가 믿기지 않는다는 듯 감탄을 내뱉었다. 수 많은 삼성전자의 신기술 코너 중에서도 홀로 디스플레이와 인근에 위치한 ‘미러 디스플레이’ 코너에 가장 많은 인파가 몰려들었다.

기자 역시 홀로 디스플레이에 가장 많은 시간을 할애했다. 홀로 디스플레이의 영상은 마치 실재한 것과 같은 입체적인 선명함을 보여줬다. 실제로 본 입체감이 사진이나 영상에 모두 담지 못할 정도였다.

5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2025’ 개막에 앞서 열린 ‘삼성 퍼스트룩’에서 전시된 홀로 디스플레이의 모습. 공중에 피자 광고가 입체적으로 나타나고 있다. 김범수 기자

홀로 디스플레이와 같이 최고혁신상을 수상한 미러 디스플레이는 마이크로 LED 기술을 기반으로 거울 폼팩터와 높은 반사율을 구현했다.

화장대 형태의 미러 디스플레이는 뷰티 산업에 가장 접목이 가능해보였다. 실제로 아모레퍼시픽과 협업해 사용자의 피부 상태를 진단하고 스킨케어 방법을 추천하는 솔루션도 사용 가능하다.

삼성전자는 홀로·미러 디스플레이 기술의 기반이 되는 마이크로 LED를 101, 114, 144형까지 선보였다. 마이크로 LED는 마이크로미터(㎛) 단위의 LED 소자가 뛰어난 밝기와 선명한 색을 표현하면서 지난 CES 2024에 이어 올해에도 신기술로 각광을 받고 있다.

라스베이거스=김범수 기자 sway@segye.com

