네이버, 대학(원)생 전용 ‘네이버플러스 멤버십 스튜던트’ 출시

네이버의 ‘네이버플러스 멤버십’이 MZ 세대 중심으로 개편된다.

네이버는 오는 28일 대학(원)생을 위한 ‘네이버플러스 멤버십 스튜던트’를 출시할 예정이라고 20일 밝혔다.

새로운 멤버십에서는 20대 사용자들이 활발하게 사용하는 교육, 게임, 카메라앱 등을 추가하며 다양한 혜택을 대폭 늘린 점이 특징이다.

지난 2020년 6월 출시된 ‘네이버플러스 멤버십’은 유연한 파트너십 제휴와 높은 적립률을 바탕으로 사용자 대상 혜택을 꾸준히 늘려왔다.

특히, 네이버플러스 멤버십에서 20대 신규 가입자 비중이 멤버십 출시 초기인 2020년 대비 2배 늘어나는 등 증가폭이 가장 커, 대학(원)생을 중심으로 한 멤버십을 새롭게 선보였다. 네이버플러스 멤버십은 혜택과 구성을 유연하게 설계할 수 있는 구조인 만큼 향후에도 사용성에 따라 다양한 혜택들을 더하는 시도들을 이어나갈 예정이다.

새롭게 선보이는 ‘네이버플러스 멤버십 스튜던트(이하 플러스 멤버십 스튜던트)’에서는 네이버플러스 멤버십 혜택인 쇼핑 최대 5% 적립과 다양한 디지털 콘텐츠를 그대로 제공하면서 대학(원)생 중심의 디지털 콘텐츠 혜택들이 대폭 추가됐다. 기존 멤버십에서 웹툰, 바이브, 클라우드 등 MZ세대들의 활용도 높은 혜택들을 제공해 온 것에 더해, ‘플러스 멤버십 스튜던트’에서도 대학(원)생을 위한 새로운 콘텐츠를 제공하면서 20대들의 사용성과 호응을 이어나갈 것으로 기대된다. ‘플러스 멤버십 스튜던트’의 월 가입 금액은 기존 ‘네이버플러스 멤버십’ 월 가입 금액인 4900원으로 동일하다.

구체적으로 '플러스 멤버십 스튜던트' 사용자에게는 ▲수백 개의 고품질 PC 게임을 즐길 수 있는, 마이크로소프트 Xbox의 게임 구독 서비스 ‘PC Game Pass(PC 게임 패스)’ 3개월 무료 이용권과 ▲편의점 CU에서 대학생 맞춤 카테고리 상품 50% 할인 쿠폰(월 2매, 쿠폰당 2000원 할인) 및 매월 get커피 1잔 이용권이 제공된다. 이와 더불어 한정판 거래 플랫폼 KREAM(크림)이 선별한 아이템에 응모할 수 있는 '럭키드로우' 응모권도 월 최대 2회 제공된다.

또한, ‘플러스 멤버십 스튜던트’의 경우 기존 6가지 디지털 콘텐츠 혜택에서 ▲생활회화부터 OPIC까지 맞춤 콘텐츠를 제공하는 ‘케이크’ 영어학습권과 ▲프리미엄 필터와 다양한 촬영·보정 효과를 이용할 수 있는 ‘스노우’ VIP 전용 기능이 추가되면서, ‘플러스 멤버십 스튜던트’ 사용자는 상황과 필요에 따라 8가지 디지털 콘텐츠 중 한 가지를 매달 선택해 활용할 수 있다.

기존 네이버플러스 멤버십 사용자는 6가지 디지털 콘텐츠(1.VIBE 음악 무제한 2.SPOTV NOW 스포츠 무제한 3.티빙 방송 VOD 무제한 4.시리즈온 최신 영화 1편 할인 5.시리즈온 영화 무제한 이용권 6.네이버웹툰/시리즈 쿠키 49개) 중 매달 1가지 선택하여 이용 가능하다.

‘네이버플러스 멤버십 스튜던트’에 가입하기 위해서는 네이버앱 학생동문인증 서비스를 통해 재학생 인증이 필요하다. 현재 학생동문인증 서비스는 약 300여개 대학 학생들에게 지원하고 있다. 네이버는 학생동문인증 서비스에서 재학생 대상 다양한 프로모션도 제공 예정이다.

그동안 멤버십을 이용하지 않은 사용자가 '플러스 멤버십 스튜던트'에 처음 가입하게 되면, 기존 멤버십 신규 혜택 1개월 무료와 '플러스 멤버십 스튜던트' 신규 혜택 2개월 무료가 더해져 3개월 동안 서비스를 무료로 이용할 수 있다. 기존 멤버십 사용자는 ‘멤버십 MY페이지’에서 ‘플러스 멤버십 스튜던트’로 전환할 수 있으며 2개월 동안 무료로 이용 가능하다.

네이버 한재영 사업개발센터장은 “네이버플러스 멤버십은 네이버 커머스, 디지털 콘텐츠뿐 아니라 다양한 브랜드사와도 성장 시너지가 날 수 있는 유연한 설계 구조가 가장 큰 장점”이라며 “이번 ‘플러스 멤버십 스튜던트’를 통해 디지털에 관심 많은 MZ세대들을 타깃으로 다양한 디지털 멤버십 실험을 확대해나갈 것”이라고 말했다.

한편, 네이버는 ‘플러스 멤버십 스튜던트’ 출시에 맞춰 이벤트를 진행한다. ‘플러스 멤버십 스튜던트’에 가입한 사용자 중 추첨을 통해 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS <Yet To Come> in BUSAN 콘서트 티켓 교환권이 제공된다. 응모 기간은 9월 28일부터 10월2일까지 진행된다.

현화영 기자 hhy@segye.com

