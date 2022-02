포스코건설은 아파트 건설에 환경·사회·지배구조(ESG) 개념을 접목해 지구환경 보전과 입주민의 건강한 삶을 담보하는 친환경 아파트 건설에 회사 역량을 결집하기로 했다고 8일 밝혔다.



최근 그룹 차원에서 ‘그린 투모로우, 위드 포스코’(Green Tomorrow, With POSCO)를 비전 슬로건으로 채택해 ESG 경영에 전념하는 데 따른 조치다. 포스코건설은 ‘그린 라이프 위드 더샵’(Green Life With THE SHARP)을 메인 슬로건으로 정하고, 앞으로 아파트를 시공할 때 이를 적극 반영할 계획이다.



포스코건설은 이 같은 변화를 담아 11년 만에 더샵 TV 광고를 제작했다. 배우 김수현이 비틀스의 명곡 ‘Hey Jude’를 직접 부르며 실내 맞춤정원 ‘바이오필릭테라스’ 등 더샵의 친환경 아이템들을 소개한다.

