청호나이스(대표이사 오정원)가 임영웅을 모델로 커피머신얼음정수기 『에스프레카페』 제품의 신규 TV광고를 온에어 한다.

26일부터 온에어되는 이번 『에스프레카페』 광고는 얼음 나오는 커피머신이라는 제품의 기능적 장점을 '에스프레카페 커피, 얼음, 한번에 자유롭게'라는 카피로 풀어냈으며 특히 VFX(Visual Effect, 시각적 특수효과), 로봇암 촬영 등을 통해 제품을 세련되면서 감각적으로 표현해냈다.

청호나이스의 커피머신얼음정수기 『에스프레카페』는 커피머신과 얼음정수기의 모든 기능을 다 담고 있는 프리미엄 All In One 정수기로 슬림한 사이즈에 정수, 냉수, 온수, 미온수에 얼음까지 가능한 제품이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]