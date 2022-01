권영세 “비열하고 악랄한 정치 관음증 악용, 후보 배우자에게 낙인찍는 작태 자행”

연합뉴스

국민의힘 권영세 선거대책본부장은 17일 "더 비열하고 더 악랄한 정치 관음증을 악용해 후보 배우자에게 씻을 수 없는 낙인을 찍어 정권을 도둑질하려는 작태가 자행되고 있다"고 말했다.

권 본부장은 이날 선대본부 회의에서 MBC가 전날 윤석열 후보 부인 김건희 씨와 유튜브 매체 기자 간 통화 녹음 파일을 보도한 것에 "단순한 불공정을 넘어 매우 악질적 정치공작"이라며 이같이 비판했다.

그는 유튜브 매체 서울의소리를 '친여 매체'로 규정한 뒤 "불법 녹취가 6개월여에 걸쳐 조직적으로 치밀하게 행해진 건 단순히 재 윤리 위반을 넘어 정치 공작 행위"라며 "상대 호의를 이용해 저열한 목적을 이루려 한, 도덕적 차원에서도 매우 사악한 행위"라고 말했다.

이를 보도한 MBC에 대해서도 "공영방송으로서 임무를 포기한 채 불법 녹취물을 반론권도 제대로 주지 않고 대선 목전에 방송함으로써 정치 공작의 선봉을 자임했다"고 비판했다.

권 본부장은 "20년 전 이런 비열한 정치 공작으로 정권을 도둑맞은 아픈 기억이 아직도 생생하다"며 이회창 전 한나라당 총재와 관련한 '김대업 병풍 공작'과 '한인옥 여사 10억원 수수 공작', '측근(최규선) 20만 달러 수수 공작'을 거론했다.

그는 "3대 정치공작 모두 대선 이후 재판에서 새빨간 거짓말로 밝혀졌고 관련자는 유죄 판결을 받았지만, 민주당이 정권을 빼앗은 고통은 고스란히 국민에게 돌아갔다"고 말했다.

권 본부장은 MBC에 대해 "최소한의 양심을 가진 공영방송이라면 균형을 맞춰 이재명 후보의 욕설 테이프와 부인 김혜경 씨 관련 사항도 당연히 방송해서 국민께서 균형 잡힌 판단을 하도록 해야 한다"고 촉구했다.

이어 "무도한 정치공작 사기 집단에 정권을 빼앗겨 또다시 대한민국을 낭떠러지로 내몰게 내버려 둘 순 없다"고 강조했다.

버락 오바마 전 미국 대통령의 부인 미셸 오바마 여사의 '저들은 저급해도 우린 품위 있게 가자'(When they go low, we go high) 문구를 인용하며 "국민의힘은 실현 가능한 공약과 비전으로 정도(正道)를 걸어 나가겠다"고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]