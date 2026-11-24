계림당(GYERIMDANG)이 브랜드 디렉터 노희영과 함께 리브랜딩을 진행하고 브랜드 콘셉트와 제품 라인업을 재정비했다. 기존 전통 한방·탈모 샴푸 중심에서 두피 케어 브랜드로 포지셔닝을 확대했다.

계림당은 지난 19일 서울 강남구 LX Z:IN 플래그십에서 리브랜딩 행사 ‘SENSORY SALON(센서리 살롱)’을 개최하고 브랜드 아이덴티티와 제품 라인업을 공개했다.

이번 리브랜딩 프로젝트를 이끈 노희영은 약 1년간 계림당의 브랜드와 제품을 검토하고 브랜드 콘셉트와 제품 전략부터 네이밍, 비주얼 아이덴티티, 패키지 및 커뮤니케이션 전반에 걸친 리브랜딩을 총괄했다.

노희영 브랜드 디렉터는 이번 프로젝트에 대해 “우리나라에는 오랜 시간 쌓아온 좋은 원료와 경쟁력 있는 기술을 가진 브랜드들이 있다. 계림당 역시 100년의 헤리티지와 뛰어난 제품력을 갖추고 있었지만, 그 가치가 충분히 알려지지 않았던 브랜드”라며 “이러한 본질적인 경쟁력에 새로운 감각을 더해 글로벌 시장에서도 인정받을 수 있는 프리미엄 K-헤어케어 브랜드로 발전시키고 싶었다”고 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 선보인 대표 제품은 ‘계림당 보타닉 프레스 100 리밸런싱 샴푸’와 ‘리제너레이팅 스칼프 앰플’이다. 6년근 인삼과 한련초 등 주요 식물 원료에 배합·추출 기술을 적용했으며, 두피 케어를 위한 제품으로 구성됐다. 헤어 오일과 두피·모발 미스트 등으로 제품 라인업도 확장했다.

디자인에는 한국적 요소를 반영했다. 보타닉 그린(Botanic Green)과 바이탈 오렌지(Vital Orange)를 중심으로 브랜드 아이덴티티를 정립하고, 고서와 전통적인 본초 관련 모티프를 활용한 패키지를 선보였다.

이날 행사에서는 브랜드의 역사와 원료를 소개하는 아카이브 전시, 전문가 뷰티 토크, 샴푸·앰플 라이브 시연 등이 진행됐다. 또한 일러스트레이터 섭섭(SUBSUB) 작가와 협업한 스페셜 드로잉 프로그램을 진행했다.

한편, 계림당은 1910년 전남 여수의 건재약방에서 시작돼 100년 넘게 이어온 브랜드다.

계림당은 이번 리브랜딩을 계기로 제품 라인업을 확대하고 향후 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다.

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