버려지던 음식물류 폐기물과 가축분뇨가 경북 지역의 새로운 에너지원이자 수익 모델로 거듭난다. 경북도는 유기성 폐자원을 통합 처리해 바이오가스를 생산하는 ‘유기성 폐자원 통합바이오가스화 사업’을 7개 시군에 총사업비 5315억원 규모로 확대한다.

구미 유기성폐자원통합바이오가스화 시설 조감도. 경북도 제공

22일 도에 다르면 현재 김천·구미·문경 3개 시에서 추진하는 사업에 내년 경주·안동·영주·의성 4개 시군을 추가한다. 유기성 폐자원 처리와 지역 에너지 자립을 뒷받침하는 사업으로 키우기 위해서다.

통합바이오가스화 사업은 음식물류 폐기물와 가축분뇨, 하수찌꺼기 등 개별적으로 처리하던 2종 이상의 유기성 폐자원을 한 시설에서 함께 처리해 바이오가스 생산 효율을 높이는 사업이다.

도는 시군별 여건과 자원화 목표에 따라 ‘민간투자’와 ‘재정사업’이라는 두 가지 모델을 차별화해 적용한다. 먼저 구미·경주시는 민간 자본을 유치하는 민간투자사업으로 추진한다. 바이오가스로 생산한 전력을 판매해 수익을 창출하고 민간 역량을 활용해 시설 운영 효율을 높인다.

김천·문경·안동·영주·의성 5개 시군은 재정사업으로 추진한다. 생산한 바이오가스는 외부에 판매하지 않고 사업장 내부 공정 열원으로 전량 재활용한다. 기존 에너지를 바이오가스로 대체해 운영비를 줄일 수 있다.

도는 사업지별 주민 의견 수렴 등 사전 행정절차를 제때 마쳐 조기 준공과 정상 운영을 추진한다는 계획이다. 시설을 정상 가동하면 단순 매립이나 퇴·액비화 과정에서 발생하던 메탄가스를 포집·처리할 수 있다.

강병정 도 기후환경국장은 “구미·경주처럼 민간투자를 활용해 적극적인 수익화에 나서는 지역과 자체 열원으로 운영비를 절감하는 시군이 각자의 특성에 맞춰 동반 성장하는 친환경 모델을 정립할 것”이라며 “내년 추가되는 시군까지 차질 없이 사업을 추진해 2050 탄소중립을 앞당기겠다”고 말했다.

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