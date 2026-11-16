안덕수 국세청장 후보자 재산 19억 4338만 원 신고…강남 아파트 전세권·상가 보유

안덕수 국세청장 후보자. 연합뉴스

안덕수 국세청장 후보자가 본인과 배우자, 두 자녀의 명의로 총 19억 4338만 원의 재산을 신고했다. 본인 명의로 서울 강남구 아파트 전세권을 보유한 반면, 배우자는 서울 동대문구 아파트와 강남구 상가 2곳을 소유한 것으로 확인됐다.

16일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 안 후보자 본인의 재산은 총 10억 8971만 원으로 집계됐다. 서울 강남구 아파트 전세(임차)권 10억 887만 원과 예금 8084만 원이 주를 이뤘다.

◆ 배우자 명의 재산 8억 4512만 원…강남 상가 2곳·동대문 아파트 보유

배우자 명의 재산은 총 8억 4512만 원으로 신고됐다. 부동산 내역을 보면 서울 동대문구 아파트(5억 3470만 원)를 보유 중이며, 현재 6억 3000만 원에 임대를 준 상태다.

서울 강남구 소재 상가 2건도 함께 신고됐다. 가액은 각각 4억 3036만 원과 1억 8813만 원이며, 두 상가의 임대보증금은 6090만 원으로 파악됐다. 이 밖에도 전남 신안군 임야 지분 절반(3944만 원)과 2014년식 쏘나타 차량(566만 원), 예금 3억 4772만 원을 보유한 것으로 나타났다.

두 자녀의 경우 장녀가 예금 431만 원, 차녀가 예금 422만 원을 각각 신고했다. 안 후보자의 부모는 독립생계 유지를 사유로 재산 고지를 거부했다. 병역 사항은 육군 이병으로 복무를 마친 것으로 기재됐다.

◆ 李 대통령 “철저한 자기관리와 뛰어난 조직관리 역량 겸비”

이번 인사청문회에서는 고위 세무 공직자로서의 도덕성과 배우자 보유 부동산의 취득 과정 등이 주요 검증 대상이 될 것으로 보인다. 특히 강남권 전세 거주와 배우자 명의 상가 보유 배경에 대한 질의가 이어질 것이라는 관측이다.

이재명 대통령은 인사청문 요청사유서를 통해 “안 후보자는 철저한 자기관리와 솔선수범하는 자세로 조직 내·외부의 신망이 두텁고 공정한 국세행정 구현과 납세자 권익 보호 사이에 균형 잡힌 시각은 물론 뛰어난 조직관리 역량도 겸비한 것으로 인정받고 있다”고 밝혔다.

이어 “국세행정 전반에 대한 풍부한 경험과 업무 전문성을 바탕으로 국가재정 수요의 안정적 조달, 조세정의 실현, 경제 활성화 및 서민 생활 안정, 국세 수입 통합징수 조기 정착 등 국세청의 주요 과업을 성공적으로 수행할 적임자”라고 평가했다.

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