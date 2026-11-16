李대통령, 한국 "메콩 국가 발전 함께할 최적의 파트너" [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령(왼쪽 세 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 '한ㆍ메콩 정상회의'에서 메콩 국가 정상 및 대표들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 항 추온 나론 캄보디아 부총리, 살름싸이 꼼마싯 라오스 부총리, 이 대통령, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 한 윈 아웅 미얀마 아세안 담당 국장, 레 민 훙 베트남 총리.

이재명 대통령이 16일(현지 시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-메콩 정상회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 16일(현지 시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-메콩 정상회의에서 발언하고 있다. 이제원 선임기자

이재명 대통령이 16일(현지 시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-메콩 정상회의에서 발언하고 있다. /2026.11.16 마닐라=이제원 선임기자

이재명 대통령(왼쪽 세 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 '한ㆍ메콩 정상회의'에서 메콩 국가 정상 및 대표들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 항 추온 나론 캄보디아 부총리, 살름싸이 꼼마싯 라오스 부총리, 이 대통령, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 한 윈 아웅 미얀마 아세안 담당 국장, 레 민 훙 베트남 총리.

이재명 대통령(왼쪽 세 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 '한ㆍ메콩 정상회의'에서 메콩 국가 정상 및 대표들과 기념촬영을 하고 있다.

(왼쪽부터) 항 추온 나론 캄보디아 부총리, 살름싸이 꼼마싯 라오스 부총리, 이 대통령, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 한 윈 아웅 미얀마 아세안 담당 국장, 레 민 훙 베트남 총리.

이재명 대통령은 16일(현지 시간) 메콩강 유역 5개 국가 정상들의 '한ㆍ메콩 정상회의'에서 "대한민국이야말로 메콩 국가의 발전 과정을 함께할 최적의 파트너"라고 말했다. 이 대통령은 모두발언에서 "오늘 정상회의는 한-메콩 전략적 동반자 관계를 한 단계 더 도약시켜 나갈 중요한 변곡점이 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "대한민국은 산업화를 통해 빈곤을 이겨냈고, 중진국의 함정을 넘어 선진국으로 도약하고 있다"면서 "원조받던 나라에서 원조하는 나라로 성장한 대한민국의 경험과 역량을 이제 메콩 국가들과 나누려고 한다"고 했다. 이어 "AI, 디지털 역량, 또 메콩 현지에 구축된 제조업, 생산망, 다문화 가정, 노동자 유학생으로 이어진 두터운 인적인 유대는 공동 성장의 든든한 디딤돌로 작동할 것"이라고 했다.

또한 "한-아세안 CSP(포괄적 전략 동반자 관계) 비전을 실현하는 과정에서 메콩의 역동성과 잠재력이 발휘될 수 있도록 더욱 적극 지원하고, 7대 중점 협력 분야를 중심으로 실질적이고 호혜적인 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

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