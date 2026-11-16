민희진 전 어도어 대표, 업무상 배임 혐의 공소청 송치…‘뉴진스 계약 해지 영향력’ 판단

민희진 전 어도어 대표가 지난해 9월11일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

그룹 뉴진스의 전속계약 해지 과정에 부당하게 관여한 혐의를 받는 민희진 전 어도어 대표가 업무상 배임 혐의로 공소청에 넘겨졌다.

16일 법조계와 경찰 등에 따르면 서울 마포경찰서는 최근 민 전 대표를 업무상 배임 혐의로 서울서부지방공소청에 송치했다. 어도어가 지난해 1월 민 전 대표를 해당 혐의로 고소한 지 약 1년 10개월 만의 수사 결과다.

경찰은 민 전 대표가 지난 2024년 뉴진스 멤버들이 소속사 어도어를 상대로 전속계약 해지를 결정하는 과정에 부당한 영향력을 미친 것으로 판단했다. 대표이사로서 회사의 핵심 자산인 아티스트와의 계약 관계를 보호해야 할 의무를 저버렸다는 시각으로 풀이된다.

반면 경찰은 민 전 대표와 함께 고소됐던 당시 어도어 부대표 이모 씨와 신모 씨에 대해서는 혐의가 없다고 결론 내렸다. 두 사람의 경우 이번 계약 해지 결정 과정과 직접적인 관련성이 떨어진다고 보고 무혐의 처분을 내렸다.

민 전 대표 측은 경찰의 송치 결정에 즉각 반발하며 혐의를 전면 부인했다. 민 전 대표 측은 입장문을 통해 “지분 구조상 경영권 찬탈이나 배임 행위를 기도하거나 실행에 착수한 사실이 없다”고 밝혔다.

이어 뉴진스 멤버들의 전속계약 해지와 관련해서도 “뉴진스의 계약 해지 결정 역시 민 전 대표가 영향력을 행사하여 유도한 바 없다”고 선을 그었다. 향후 공소청 수사 과정에서도 법리적 무고함을 적극 소명할 것으로 보인다.

민 전 대표가 업무상 배임 혐의로 수사기관의 판단을 받은 것은 이번이 두 번째다. 앞서 하이브는 지난 2024년 4월 민 전 대표가 어도어의 경영권 탈취를 계획했다고 주장하며 그를 업무상 배임 혐의로 고발한 바 있다.

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